Tűzeset
3 órája
Erdő aljnövényzete kapott lángra, a tűzotók több településről mennek oltani
Több hektárra terjed ki a tűz.
Kigyulladt egy erdő aljnövényzete Pálmonostora térségében, az 5-ös főút közelében szerda délután. Több hektárra terjed ki a tűz, amelyet a kiskunfélegyházi és a kisteleki hivatásos tűzoltók oltanak. A helyszínre érkezett a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, és elindult oda több másik egység is – írja a katasztrófavédelem.
