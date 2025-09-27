Hátborzongató emberi maradványokat talált a rendőrség Kiskőrösön, egy ruhadarab is előkerült

Pénteken a rendőrség emberi maradványokra bukkant Kiskőrösön, a lakosság segítségét kérik az azonosításhoz.

A rendőrség tájékoztatása szerint pénteken emberi maradványokra bukkantak a városban

Fotó: MW / Illusztráció

Hol találták az emberi maradványokat?

2025. szeptember 26-án emberi csontokra bukkantak Kiskőrösön. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség közlése szerint a leletek között egy körülbelül 45 centiméter hosszú combcsont, egy koponyacsont (alsó állkapocs és fogazat nélkül), valamint egy medencecsont-darab szerepel.

A csontok mellett egy zöldesbarna vászonnadrágot is találtak. A nadrág márkája és mérete nem ismert, ahogy az emberi maradványok biológiai neme sem.

A rendőrség azonosítást kér

Az ügyben a Kalocsai Rendőrkapitányság rendelt el körözést és folytatja a vizsgálatot. A hatóság kéri mindazok jelentkezését, akik bármilyen információval rendelkeznek a maradványok kilétével kapcsolatban.

Hol lehet bejelentést tenni?

Bejelentés tehető személyesen a Kalocsai Rendőrkapitányságon (6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 10.), illetve telefonon a +36-78-566-500-as számon.

Közel 40 holttest titkát próbálják feltárni a rendőrök

Mint arról korábban beszámoltunk, az ismeretlen holttestek azonosítása kiemelten fontos, jogi, etikai és humanitárius szempontból egyaránt. Nem csupán a bűnügyek feltárásának alapvető lépése, hanem a hozzátartozók számára is elengedhetetlen a gyászfolyamat lezárásához és a kegyeleti jogok gyakorlásához. Az holttestek azonosítása sokszor komoly kihívások elé állítják a hatóságokat.

A rendelkezésre álló adatok alapján országosan több mint 1100 azonosítatlan holttest ügyében kér segítséget a rendőrség a lakosságtól, amelyből 39 eset Bács-Kiskun vármegyéhez köthető.