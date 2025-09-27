szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különös eset

45 perce

Hátborzongató emberi maradványokat talált a rendőrség Kiskőrösön, egy ruhadarab is előkerült

Címkék#emberi maradvány#rendőrség#holttest

Rejtélyes eset borzolja a kedélyeket Kiskőrösön. A rendőrség tájékoztatása szerint pénteken emberi maradványokra bukkantak a városban, amelynek azonosításához most a lakosság segítségét kérik.

Kovács Alexandra

Pénteken a rendőrség emberi maradványokra bukkant Kiskőrösön, a lakosság segítségét kérik az azonosításhoz.

Emberi maradványokat talált a rendőrség Kiskőrösnél
A rendőrség tájékoztatása szerint pénteken emberi maradványokra bukkantak a városban
Fotó: MW / Illusztráció

Hol találták az emberi maradványokat?

2025. szeptember 26-án emberi csontokra bukkantak Kiskőrösön. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség közlése szerint a leletek között egy körülbelül 45 centiméter hosszú combcsont, egy koponyacsont (alsó állkapocs és fogazat nélkül), valamint egy medencecsont-darab szerepel.

A csontok mellett egy zöldesbarna vászonnadrágot is találtak. A nadrág márkája és mérete nem ismert, ahogy az emberi maradványok biológiai neme sem.

A rendőrség azonosítást kér

Az ügyben a Kalocsai Rendőrkapitányság rendelt el körözést és folytatja a vizsgálatot. A hatóság kéri mindazok jelentkezését, akik bármilyen információval rendelkeznek a maradványok kilétével kapcsolatban.

Hol lehet bejelentést tenni?

Bejelentés tehető személyesen a Kalocsai Rendőrkapitányságon (6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 10.), illetve telefonon a +36-78-566-500-as számon.

Közel 40 holttest titkát próbálják feltárni a rendőrök

Mint arról korábban beszámoltunk, az ismeretlen holttestek azonosítása kiemelten fontos, jogi, etikai és humanitárius szempontból egyaránt. Nem csupán a bűnügyek feltárásának alapvető lépése, hanem a hozzátartozók számára is elengedhetetlen a gyászfolyamat lezárásához és a kegyeleti jogok gyakorlásához. Az holttestek azonosítása sokszor komoly kihívások elé állítják a hatóságokat.

A rendelkezésre álló adatok alapján országosan több mint 1100 azonosítatlan holttest ügyében kér segítséget a rendőrség a lakosságtól, amelyből 39 eset Bács-Kiskun vármegyéhez köthető. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu