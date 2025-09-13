Zsúfolt furgonok, hátrahagyott életek – a migrációs válság legsötétebb napjain virágzott az embercsempészet

Tíz éve, azaz 2015. augusztus végén és szeptember elején volt kifejezetten erős migrációs hullám Európában. Olyan tragédiákat vonzott maga után, amit egy évtized alatt sem lehet elfelejteni. Az embercsempészet szörnyen sok áldozatot követelt, ami miatt sokszor horrorisztikus baleseteket kellett megélniük a bevándorlóknak.

Az embercsempészek a bajban hátrahagyták a menekülteket

Fotó: Szakony Attila / archív-felvétel

Rengeteg bevándorlót zsúfoltak be a járművekbe

Pénzért bármilyen módszerrel is, de megoldották az embercsempészek a menekültek szállítását. Visszatekintésünk forrásai a Petőfi Népe 2015. augusztusi és szeptemberi lapszámaiban megjelent cikkei voltak.

2015. augusztus 28-án balesetet szenvedett egy román embercsempész is, aki 40 menekültet szállított, a baleset következtében a furgonja felborult az autópályán. Az embercsempésznek a bevándorlók Nyugat-Európába szállítása volt a feladata, amiért 200 euro lett volna a fizetsége. Az embercsempészt elfogták, a menekültek közül pedig hatot a kórházban találtak meg. A bűnözőt 3 évre kitiltották az országból, valamint 1 év 6 hónap börtönbüntetést kapott a bíróságtól.

2015. szeptember elsején Lajosmizsén egy furgon átalakított raktérben csempészett 20 menekültet egy szerb bűnöző. A rendőrök az autópályán, Lajosmizse térségében fogták el a bűnözőt. A Lajosmizsei Rendőrőrs járőrei kedden hajnalban ellenőrizték az olasz rendszámú kistehergépjárművet, amit egy 22 éves szerb férfi vezetett. A raktérben 10 szír és 10 iraki állampolgárt találtak. A szerb sofőrt őrizetbe vették.

2015. szeptember 3-án szintén lajosmizsei hír volt, hogy egy kocsi az M5-ös autópályán a szalagkorlátnak ütközött. A baleset következtében egy 28 éves szír férfi kirepült a járműből, átzuhant a szalagkorláton, holtteste pedig 15 méterre feküdt az autótól az árokban, két másik szír illegális bevándorló megsérült. Az embercsempész a 22 éves szegedi A. A. Mohamed a sérülteket hátra hagyta és elmenekült.

2015. szeptember 3-án Csongrád megyében pedig egy teherautó ütközött egy busznak, ugyanis a rendőrök a járművet fel akarták tartóztatni, ők pedig őrült sebességgel menekültek. A két embercsempész a baleset után kiugrott a teherautóból és elmenekült. A járműben 35 határsértőt találtak, akik szír állampolgárnak vallották magukat. Szíreket próbáltak Budapestről Németországba is csempészni, azonban a rendőrök ellenőrizték az autót, amiben 3 szír és 3 magyar közlekedett. A szír állampolgárokról később kiderült, hogy jogtalanul tartózkodnak az országban.