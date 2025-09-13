2 órája
Zsúfolt furgonok, hátrahagyott életek – a migrációs válság legsötétebb napjain virágzott az embercsempészet
Egy évtizede, 2015 szeptemberében érte el tetőpontját a migrációs válság. A magyar határon több ezer menekült torlódott fel, miközben az embercsempészet ekkor élte fénykorát.
Tíz éve, azaz 2015. augusztus végén és szeptember elején volt kifejezetten erős migrációs hullám Európában. Olyan tragédiákat vonzott maga után, amit egy évtized alatt sem lehet elfelejteni. Az embercsempészet szörnyen sok áldozatot követelt, ami miatt sokszor horrorisztikus baleseteket kellett megélniük a bevándorlóknak.
Rengeteg bevándorlót zsúfoltak be a járművekbe
Pénzért bármilyen módszerrel is, de megoldották az embercsempészek a menekültek szállítását. Visszatekintésünk forrásai a Petőfi Népe 2015. augusztusi és szeptemberi lapszámaiban megjelent cikkei voltak.
2015. augusztus 28-án balesetet szenvedett egy román embercsempész is, aki 40 menekültet szállított, a baleset következtében a furgonja felborult az autópályán. Az embercsempésznek a bevándorlók Nyugat-Európába szállítása volt a feladata, amiért 200 euro lett volna a fizetsége. Az embercsempészt elfogták, a menekültek közül pedig hatot a kórházban találtak meg. A bűnözőt 3 évre kitiltották az országból, valamint 1 év 6 hónap börtönbüntetést kapott a bíróságtól.
2015. szeptember elsején Lajosmizsén egy furgon átalakított raktérben csempészett 20 menekültet egy szerb bűnöző. A rendőrök az autópályán, Lajosmizse térségében fogták el a bűnözőt. A Lajosmizsei Rendőrőrs járőrei kedden hajnalban ellenőrizték az olasz rendszámú kistehergépjárművet, amit egy 22 éves szerb férfi vezetett. A raktérben 10 szír és 10 iraki állampolgárt találtak. A szerb sofőrt őrizetbe vették.
Az embercsempészek a bajban hátrahagyták a menekülteket
2015. szeptember 3-án szintén lajosmizsei hír volt, hogy egy kocsi az M5-ös autópályán a szalagkorlátnak ütközött. A baleset következtében egy 28 éves szír férfi kirepült a járműből, átzuhant a szalagkorláton, holtteste pedig 15 méterre feküdt az autótól az árokban, két másik szír illegális bevándorló megsérült. Az embercsempész a 22 éves szegedi A. A. Mohamed a sérülteket hátra hagyta és elmenekült.
2015. szeptember 3-án Csongrád megyében pedig egy teherautó ütközött egy busznak, ugyanis a rendőrök a járművet fel akarták tartóztatni, ők pedig őrült sebességgel menekültek. A két embercsempész a baleset után kiugrott a teherautóból és elmenekült. A járműben 35 határsértőt találtak, akik szír állampolgárnak vallották magukat. Szíreket próbáltak Budapestről Németországba is csempészni, azonban a rendőrök ellenőrizték az autót, amiben 3 szír és 3 magyar közlekedett. A szír állampolgárokról később kiderült, hogy jogtalanul tartózkodnak az országban.
Halálkamion, ami egész Európát megrázta
2015. augusztus 25-én Európa egyik legsúlyosabb embercsempészeti tragédiája rázta meg a közvéleményt. Az osztrák A4-es autópálya leállósávjában, Parndorf közelében egy magára hagyott teherautóra bukkantak, amelynek rakterében 71 menekült holttestét találták meg. Az áldozatok – férfiak, nők és gyerekek – főként Szíriából, Irakból és Afganisztánból érkeztek, és Magyarországon keresztül próbáltak Nyugat-Európába jutni. A járművet egy embercsempész-hálózat működtette, amely szervezetten szállította a migránsokat a balkáni útvonalon.
A tragédiát az okozta, hogy a szorosan lezárt raktérben nem jutott levegő a bezsúfolt embereknek, akik fulladás következtében haltak meg.
Az ügy hatalmas nemzetközi felháborodást váltott ki, és rávilágított az embercsempészet kegyetlenségére, valamint a 2015-ös migrációs válság sötét oldalára. A nyomozás során kiderült, hogy a bűnszervezet tagjai több alkalommal szállítottak illegálisan bevándorlókat, gyakran életveszélyes körülmények között.
Mint arról hírportálunk is beszámolt, az osztrák és magyar hatóságok közös munkájának eredményeként a bűnbanda több tagját bíróság elé állították. Az eljárások során súlyos, sok esetben életfogytig tartó büntetéseket szabtak ki, ezzel is jelezve: az embercsempészet nemcsak törvényellenes, hanem emberéleteket követelő bűncselekmény.
A „halálkamion” azóta is szimbóluma annak, hová vezethet a szervezett bűnözés és a felelőtlen haszonszerzés, amikor emberek sorsával kereskednek.
