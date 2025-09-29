szeptember 29., hétfő

Nagyon aggódnak a szabadszállásiak, iskola után nyomtalanul eltűnt a 14 éves Zsanett – fotó

Aki látta, tegyen bejelentést! Minden információ hasznos lehet az eltűnt lány megtalálásához.

Eltűnt lányt keres a rendőrség. A 14 éves Horváth Zsanett Irmát keresik aggódó hozzátartozói is. A fiatal lány 2025. szeptember 26-án tűnt el, az édesanyja közlése szerint a szabadszállási iskolájából nem tért haza, azóta nem adott magáról életjelet. A rendőrség hivatalos körözést adott ki, a család pedig kétségbeesetten kéri a lakosság segítségét. 

Eltűnt lányt keres a rendőrség
A 14 éves Horváth Zsanett Irmát keresik aggódó hozzátartozói is
Forrás: police.hu

Az eltűnt lány miatt hivatalos körözést adtak ki

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság a police.hu oldalon tette közzé az eltűnésről szóló hivatalos felhívást. A portálon szereplő adatok szerint a kecskeméti születésű lány 2010. október 19-én született, magyar állampolgár, és 2025. szeptember 26-án jelentették eltűntként.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a fiatalt látta, vagy bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, az haladéktalanul tegyen bejelentést. Ezt megteheti a 112-es segélyhívó számon, vagy közvetlenül a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság telefonszámán: 76/551-100.

A család közösségi médiában is segítséget kért

Az eltűnt lány édesanyja a közösségi médiában is felhívást tett közzé. Mint írta, a gyermeket pénteken látták utoljára, amikor az iskolából távozott, de azóta semmilyen hír nem érkezett róla. A szülők hangsúlyozták: minden információ számít, ezért aki tud valamit, hívja a rendőrséget, vagy a család által megadott 06-30/131-8152-es telefonszámot.

A hozzátartozók kérik, hogy minél többen osszák meg a felhívást, mert a közösségi összefogás is segíthet abban, hogy a lány mihamarabb előkerüljön.

Az eltűnt személyek keresésében a tapasztalat azt mutatja, hogy a bejelentések gyorsasága kulcsfontosságú. Ezért a rendőrség kiemelten kéri, hogy bárki, aki a kislány hollétével kapcsolatban hiteles információval rendelkezik, azonnal jelezze a hatóságok felé.

A rendőrégi oldalon közzétett közlemény szerint a bejelentéseket a 24 órában hívható központi segélyhívó számokon – a 112-es mellett a 107-es számon – is fogadják. Emellett működik a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszám is, amely szintén ingyenesen hívható.

A közösségi összefogás ereje

Az eltűnt gyermekek eseteiben minden perc számít, ezért a család és a hatóságok abban bíznak, hogy a közösségi összefogás és a hivatalos rendőrségi csatornákon érkező bejelentések hozzájárulnak a lány mielőbbi biztonságos hazatéréséhez.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

