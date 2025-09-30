1 órája
A Malom Központból érkezett a segélyhívás az eltűnt 14 éves Zsanett miatt
Mint arról korábban beszámoltunk, egy 14 éves lány eltűnése keltett riadalmat a szabadszállásiak körében. A fiatalt 4 nappal ezelőtt látták utoljára iskola után, azóta nem adott magáról életjelet. Kedden azonban egy segélyhívás érkezett a kecskeméti Malom Központból.
Mint azt megírtuk, a rendőrség eltűntként keresi a 14 éves Horváth Zsanett Irmát, akinek 2025. szeptember 26-án veszett nyoma, az édesanyja közlése szerint a szabadszállási iskolájából nem tért haza, azóta nem adott magáról életjelet. A rendőrség hivatalos körözést adott ki, a család pedig kétségbeesetten kérte a lakosság segítségét.
Az eltűnt lány miatt hivatalos körözést adtak ki
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság a police.hu oldalon tette közzé az eltűnésről szóló hivatalos felhívást. A portálon szereplő adatok szerint a kecskeméti születésű lány 2010. október 19-én született, magyar állampolgár, és 2025. szeptember 26-án jelentették eltűntként.
A család a közösségi médiában is segítséget kért
Az eltűnt lány édesanyja a közösségi médiában is felhívást tett közzé. Mint írta, a gyermeket múlt pénteken látták utoljára, amikor az iskolából távozott, de azóta semmilyen hír nem érkezett róla.
Bejelentés érkezett a Malom Központból
Az eltűnt lány édesanyja megkeresésünkre elmondta, hogy arról értesítették őket, hogy lányukat, Zsanettet kedden megtalálhatták a kecskeméti Malom Központban, amelyről bejelentés is érkezett a rendőrségre. A család el is indult a megadott helyre.
Ezzel kapcsolatban megkerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik elmondták, hogy a bejelentés ugyan beérkezett hozzájuk, de a lányt nem találták meg a Malom Központban. Továbbra is eltűntként keresik Zsanettet.
