A Malom Központból érkezett a segélyhívás az eltűnt 14 éves Zsanett miatt

Mint azt megírtuk, a rendőrség eltűntként keresi a 14 éves Horváth Zsanett Irmát, akinek 2025. szeptember 26-án veszett nyoma, az édesanyja közlése szerint a szabadszállási iskolájából nem tért haza, azóta nem adott magáról életjelet. A rendőrség hivatalos körözést adott ki, a család pedig kétségbeesetten kérte a lakosság segítségét.

Körözést adtak ki a 14 éves Horváth Zsanett Irmára

Forrás: police.hu

Az eltűnt lány miatt hivatalos körözést adtak ki

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság a police.hu oldalon tette közzé az eltűnésről szóló hivatalos felhívást. A portálon szereplő adatok szerint a kecskeméti születésű lány 2010. október 19-én született, magyar állampolgár, és 2025. szeptember 26-án jelentették eltűntként.

A család a közösségi médiában is segítséget kért

Az eltűnt lány édesanyja a közösségi médiában is felhívást tett közzé. Mint írta, a gyermeket múlt pénteken látták utoljára, amikor az iskolából távozott, de azóta semmilyen hír nem érkezett róla.

Bejelentés érkezett a Malom Központból

Az eltűnt lány édesanyja megkeresésünkre elmondta, hogy arról értesítették őket, hogy lányukat, Zsanettet kedden megtalálhatták a kecskeméti Malom Központban, amelyről bejelentés is érkezett a rendőrségre. A család el is indult a megadott helyre.

Ezzel kapcsolatban megkerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik elmondták, hogy a bejelentés ugyan beérkezett hozzájuk, de a lányt nem találták meg a Malom Központban. Továbbra is eltűntként keresik Zsanettet.