Drónok és kutyás mentők is keresik az eltűnt kislányt, versenyt futnak az idővel – galériával, videóval

Címkék#baon videó#rendőrség#eltűnt#kislány#keresés

Drónok és kutyás mentők fésülik át Miskét és környékét. Rengetegen keresik az eltűnt kislányt.

Pozsgai Ákos

Továbbra is zajlik a keresés Miskén, ahol hétfő reggel, szeptember 1-jén eltűnt a mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn. A Kalocsai Rendőrkapitányság vezetésével rendőrök, polgárőrök, speciális mentőcsapatok és önkéntesek fésülik át a környéket, hiszen minden perc számít az eltűnt kislány megtalálásában.

eltűnt kislányt keresnek a csapatok
Speciális keresőcsapatokat és önkéntesekkel keresik az eltűnt kislányt
Fotó: Pozsgai Ákos

Számos kutató- és mentőegység keresi az eltűnt kislányt

A helyszínre folyamatosan érkeznek a különböző kutató- és mentőegységek. Helyszíni tudósítónk jelzése alapján néhány perce csatlakoztak a kereséshez a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület, valamint a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is. Emellett több kutyás speciális mentőcsapat is a helyszínen dolgozik.

A keresés központját a miskei sportpálya mellett alakították ki, ahol a kutatócsoportok vezetői a Kalocsai Rendőrkapitányság munkatársaival és a polgárőrség tagjaival közösen értékelik folyamatosan a beérkező információkat. A csapatok kutyákkal és hőkamerás drónokkal kutatják át a környéket a kapott jelzések és észlelések alapján.

Eltűnt kislányt keresnek Miskén

Fotók: Pozsgai Ákos

Kneisz Hanna Adrienn ismertetőjegyei

A kislány ismertetőjegyei:

  • göndör, szőkésbarna haj,
  • kék szem,
  • fekete pulóver aranyszínű mintával,
  • valamint vélhetően pelenka volt rajta.
eltűnt kislány, Miske
Eltűnt kislányt keresnek Miskén, mindössze 22 hónapos
Forrás: police.hu

A rendőrség továbbra is kéri a lakosság segítségét: aki bármit tud a kislány eltűnésével kapcsolatban, haladéktalanul értesítse a hatóságokat a 06-76/513-356-os számon, a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy hívja a 112-es segélyhívót.

 

