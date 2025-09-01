2 órája
Drónok és kutyás mentők is keresik az eltűnt kislányt, versenyt futnak az idővel – galériával, videóval
Drónok és kutyás mentők fésülik át Miskét és környékét. Rengetegen keresik az eltűnt kislányt.
Továbbra is zajlik a keresés Miskén, ahol hétfő reggel, szeptember 1-jén eltűnt a mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn. A Kalocsai Rendőrkapitányság vezetésével rendőrök, polgárőrök, speciális mentőcsapatok és önkéntesek fésülik át a környéket, hiszen minden perc számít az eltűnt kislány megtalálásában.
Számos kutató- és mentőegység keresi az eltűnt kislányt
A helyszínre folyamatosan érkeznek a különböző kutató- és mentőegységek. Helyszíni tudósítónk jelzése alapján néhány perce csatlakoztak a kereséshez a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület, valamint a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is. Emellett több kutyás speciális mentőcsapat is a helyszínen dolgozik.
A keresés központját a miskei sportpálya mellett alakították ki, ahol a kutatócsoportok vezetői a Kalocsai Rendőrkapitányság munkatársaival és a polgárőrség tagjaival közösen értékelik folyamatosan a beérkező információkat. A csapatok kutyákkal és hőkamerás drónokkal kutatják át a környéket a kapott jelzések és észlelések alapján.
Kneisz Hanna Adrienn ismertetőjegyei
A kislány ismertetőjegyei:
- göndör, szőkésbarna haj,
- kék szem,
- fekete pulóver aranyszínű mintával,
- valamint vélhetően pelenka volt rajta.
A rendőrség továbbra is kéri a lakosság segítségét: aki bármit tud a kislány eltűnésével kapcsolatban, haladéktalanul értesítse a hatóságokat a 06-76/513-356-os számon, a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy hívja a 112-es segélyhívót.
