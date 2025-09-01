Drónok és kutyás mentők is keresik az eltűnt kislányt, versenyt futnak az idővel – galériával, videóval

Továbbra is zajlik a keresés Miskén, ahol hétfő reggel, szeptember 1-jén eltűnt a mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn. A Kalocsai Rendőrkapitányság vezetésével rendőrök, polgárőrök, speciális mentőcsapatok és önkéntesek fésülik át a környéket, hiszen minden perc számít az eltűnt kislány megtalálásában.

Speciális keresőcsapatokat és önkéntesekkel keresik az eltűnt kislányt

Fotó: Pozsgai Ákos

Számos kutató- és mentőegység keresi az eltűnt kislányt

A helyszínre folyamatosan érkeznek a különböző kutató- és mentőegységek. Helyszíni tudósítónk jelzése alapján néhány perce csatlakoztak a kereséshez a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület, valamint a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is. Emellett több kutyás speciális mentőcsapat is a helyszínen dolgozik.

A keresés központját a miskei sportpálya mellett alakították ki, ahol a kutatócsoportok vezetői a Kalocsai Rendőrkapitányság munkatársaival és a polgárőrség tagjaival közösen értékelik folyamatosan a beérkező információkat. A csapatok kutyákkal és hőkamerás drónokkal kutatják át a környéket a kapott jelzések és észlelések alapján.