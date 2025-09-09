1 órája
Eltűnt egy 13 éves kiskunhalasi kislány, segítsen megtalálni!
Újabb gyermeknek veszett nyoma. Az eltűnt kislányra körözést adott ki a rendőrség. A hatóság kéri, hogy aki bármit tud a hollétéről, haladéktalanul jelezze.
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság körözést adott ki Konkoly Klarissza Nikolett, egy 13 éves lány után, aki 2025. szeptember 9-én tűnt el Kiskunhalasról. A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt kislány hollétéről, azonnal jelezze.
Az eltűnt kislány személyleírása
- Testalkat: vékony
- Haj szín: barna
- Haj típus: hosszú
- Haj hossz: rövid
- Haj tónus: mogyorószőke
- Haj sűrűség: átlagos
- Hajszálak: vékony egyenes
- Fej forma: kerekded
- Homlok magasság: magas
- Homlok dőlés: magas
- Arc forma: kerek
- Szem szín: barna
- Szem tónus: világos
- Szemállás: egyéb
- Bőrszín: fehér
- Arc szín jelleg: pattanásos
- Járásmód: egyenes
Ruházat az eltűnés idején
A rendőrség információi szerint a kislány eltűnésekor fehér papucsot és fekete tapadós farmert viselt.
Hol értesíthető a rendőrség?
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság várja a bejelentéseket a következő elérhetőségeken:
- Cím: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 2.
- Telefon: 36(77)423-255
A rendőrség és polgárőrök is keresik a lányt
Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, miszerint kedd délután óta nagy erőkkel keresik a településen a 13 éves lányt. A keresésben 19 rendőr és 6 polgárőr vesz részt.
