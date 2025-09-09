szeptember 9., kedd

Ádám névnap

1 órája

Eltűnt egy 13 éves kiskunhalasi kislány, segítsen megtalálni!

Címkék#lány#körözés#rendőrség#eltűnt

Újabb gyermeknek veszett nyoma. Az eltűnt kislányra körözést adott ki a rendőrség. A hatóság kéri, hogy aki bármit tud a hollétéről, haladéktalanul jelezze.

Baon.hu

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság körözést adott ki Konkoly Klarissza Nikolett, egy 13 éves lány után, aki 2025. szeptember 9-én tűnt el Kiskunhalasról. A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt kislány hollétéről, azonnal jelezze.

eltűnt kislányt keres a rendőrség
Eltűnt Konkoly Klarissza Nikolett
Forrás: police.hu

Az eltűnt kislány személyleírása

  • Testalkat: vékony
  • Haj szín: barna
  • Haj típus: hosszú
  • Haj hossz: rövid
  • Haj tónus: mogyorószőke
  • Haj sűrűség: átlagos
  • Hajszálak: vékony egyenes
  • Fej forma: kerekded
  • Homlok magasság: magas
  • Homlok dőlés: magas
  • Arc forma: kerek
  • Szem szín: barna
  • Szem tónus: világos
  • Szemállás: egyéb
  • Bőrszín: fehér
  • Arc szín jelleg: pattanásos
  • Járásmód: egyenes

Ruházat az eltűnés idején

A rendőrség információi szerint a kislány eltűnésekor fehér papucsot és fekete tapadós farmert viselt.

Hol értesíthető a rendőrség?

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság várja a bejelentéseket a következő elérhetőségeken:

  • Cím: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 2.
  • Telefon: 36(77)423-255

A rendőrség és polgárőrök is keresik a lányt

Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, miszerint kedd délután óta nagy erőkkel keresik a településen a 13 éves lányt. A keresésben 19 rendőr és 6 polgárőr vesz részt.

eltűnt kislány
Nagy erőkkel keresik a 13 éves lányt
Forrás: Kuris István László Facebook-oldala

 

