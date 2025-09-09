Eltűnt egy 13 éves kiskunhalasi kislány, segítsen megtalálni!

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság körözést adott ki Konkoly Klarissza Nikolett, egy 13 éves lány után, aki 2025. szeptember 9-én tűnt el Kiskunhalasról. A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt kislány hollétéről, azonnal jelezze.

Eltűnt Konkoly Klarissza Nikolett

Forrás: police.hu

Az eltűnt kislány személyleírása

Testalkat: vékony

Haj szín: barna

Haj típus: hosszú

Haj hossz: rövid

Haj tónus: mogyorószőke

Haj sűrűség: átlagos

Hajszálak: vékony egyenes

Fej forma: kerekded

Homlok magasság: magas

Homlok dőlés: magas

Arc forma: kerek

Szem szín: barna

Szem tónus: világos

Szemállás: egyéb

Bőrszín: fehér

Arc szín jelleg: pattanásos

Járásmód: egyenes

Ruházat az eltűnés idején

A rendőrség információi szerint a kislány eltűnésekor fehér papucsot és fekete tapadós farmert viselt.

Hol értesíthető a rendőrség?

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság várja a bejelentéseket a következő elérhetőségeken:

Cím: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 2.

6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 2. Telefon: 36(77)423-255

A rendőrség és polgárőrök is keresik a lányt

Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, miszerint kedd délután óta nagy erőkkel keresik a településen a 13 éves lányt. A keresésben 19 rendőr és 6 polgárőr vesz részt.