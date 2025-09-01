Eltűnt egy 22 hónapos kislány, rendőrök, speciális kutatók és önkéntesek is keresik

Szívszorító eset rázta meg Miskét és környékét: a mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn hétfő reggel, 2025. szeptember 1-jén nyomtalanul eltűnt otthonából. A rendőrök azonnal riasztották a polgárőröket, speciális keresőcsapatokat és az önkénteseket – jelenleg is hatalmas erőkkel zajlik a kutatás az eltűnt kislány után a településen és környékén.

Eltűnt kislányt keresnek Miskén, mindössze 22 hónapos

Forrás: police.hu

Az eltűnt kislány ismertetőjegyei

A kislány különös ismertetőjegyei: göndör, szőkésbarna haj, kék szem, eltűnésekor fekete pulóvert viselt aranyszínű mintával, és vélhetően pelenkában volt.

A rendőrség szerint minden információ életbevágó lehet. Ezért arra kérik a lakosságot: aki akár a legkisebb részlettel, észleléssel vagy gyanús mozgással kapcsolatban tud valamit, az azonnal értesítse a hatóságokat a következő elérhetőségeken:

Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság: 06-76/513-356

Telefontanú zöldszám (névtelen bejelentés): 06-80/555-111

Segélyhívó: 112

Most minden perc számít! A család és a keresésben részt vevők reménye, hogy minél előbb biztonságban hazakerülhet Hanna.

