szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szívszorító eset

51 perce

Eltűnt egy 22 hónapos kislány, rendőrök, speciális kutatók és önkéntesek is keresik

Címkék#rendőrség#eltűnt#kislány#kutatás

Minden perc számít! Eltűnt kislányt keresnek Miskén, mindössze 22 hónapos.

Maksa Balázs

Szívszorító eset rázta meg Miskét és környékét: a mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn hétfő reggel, 2025. szeptember 1-jén nyomtalanul eltűnt otthonából. A rendőrök azonnal riasztották a polgárőröket, speciális keresőcsapatokat és az önkénteseket – jelenleg is hatalmas erőkkel zajlik a kutatás az eltűnt kislány után a településen és környékén.

eltűnt kislányt keres a rendőrség
Eltűnt kislányt keresnek Miskén, mindössze 22 hónapos
Forrás: police.hu

Az eltűnt kislány ismertetőjegyei

A kislány különös ismertetőjegyei: göndör, szőkésbarna haj, kék szem, eltűnésekor fekete pulóvert viselt aranyszínű mintával, és vélhetően pelenkában volt.

A rendőrség szerint minden információ életbevágó lehet. Ezért arra kérik a lakosságot: aki akár a legkisebb részlettel, észleléssel vagy gyanús mozgással kapcsolatban tud valamit, az azonnal értesítse a hatóságokat a következő elérhetőségeken:

  • Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság: 06-76/513-356
  • Telefontanú zöldszám (névtelen bejelentés): 06-80/555-111
  • Segélyhívó: 112

Most minden perc számít! A család és a keresésben részt vevők reménye, hogy minél előbb biztonságban hazakerülhet Hanna.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu