Holtan találták meg az eltűnt kislányt, emberölés miatt nyomoz a rendőrség

Drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték hétfő reggeltől az eltűnt kislányt Miskén, ám a reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn holttestét hétfő este találták meg.

Rendőrök, polgárőrők, speciális mentők és civilek is kereték az eltűnt kislányt

Fotó: Pozsgai Ákos

Rengetegen keresték az eltűnt kislányt

A Kalocsai Rendőrkapitányság vezetésével egész nap zajlott a nagyszabású kutatás: rendőrök, polgárőrök, speciális mentőegységek és civilek fésülték át a települést és környékét. A miskei sportpályán kialakított irányítási központban folyamatosan egyeztették a beérkező jelzéseket, a terepet hőkamerás drónokkal és keresőkutyákkal pásztázták.

A Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület és a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is csatlakoztak a kereséshez, a lakosság pedig önkéntesen segítette a hatóságok munkáját.