Tragédia

40 perce

Holtan találták meg az eltűnt kislányt, emberölés miatt nyomoz a rendőrség

Címkék#holttest#emberölés#rendőrség

A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást. Holtan találták meg a Miskén eltűnt kislányt.

Maksa Balázs

Drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték hétfő reggeltől az eltűnt kislányt Miskén, ám a reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn holttestét hétfő este találták meg.

Rendőrök, polgárőrők, speciális mentők és civilek is kereték az eltűnt kislányt
Rendőrök, polgárőrök, speciális mentők és civilek is kereték az eltűnt kislányt
Fotó: Pozsgai Ákos

Rengetegen keresték az eltűnt kislányt

A Kalocsai Rendőrkapitányság vezetésével egész nap zajlott a nagyszabású kutatás: rendőrök, polgárőrök, speciális mentőegységek és civilek fésülték át a települést és környékét. A miskei sportpályán kialakított irányítási központban folyamatosan egyeztették a beérkező jelzéseket, a terepet hőkamerás drónokkal és keresőkutyákkal pásztázták.

A Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület és a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is csatlakoztak a kereséshez, a lakosság pedig önkéntesen segítette a hatóságok munkáját.

Eltűnt kislányt keresnek Miskén

Fotók: Pozsgai Ákos

Emberölés miatt nyomoznak

A kislány holttestének megtalálása után a rendőrség közölte: az eset körülményeire tekintettel emberölés miatt indítottak nyomozást. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei jelenleg is végzik a szükséges vizsgálatokat, a nyomozati cselekmények folyamatban vannak.

 

