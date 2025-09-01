40 perce
Holtan találták meg az eltűnt kislányt, emberölés miatt nyomoz a rendőrség
A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást. Holtan találták meg a Miskén eltűnt kislányt.
Drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték hétfő reggeltől az eltűnt kislányt Miskén, ám a reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn holttestét hétfő este találták meg.
Rengetegen keresték az eltűnt kislányt
A Kalocsai Rendőrkapitányság vezetésével egész nap zajlott a nagyszabású kutatás: rendőrök, polgárőrök, speciális mentőegységek és civilek fésülték át a települést és környékét. A miskei sportpályán kialakított irányítási központban folyamatosan egyeztették a beérkező jelzéseket, a terepet hőkamerás drónokkal és keresőkutyákkal pásztázták.
A Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület és a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is csatlakoztak a kereséshez, a lakosság pedig önkéntesen segítette a hatóságok munkáját.
Emberölés miatt nyomoznak
A kislány holttestének megtalálása után a rendőrség közölte: az eset körülményeire tekintettel emberölés miatt indítottak nyomozást. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei jelenleg is végzik a szükséges vizsgálatokat, a nyomozati cselekmények folyamatban vannak.
