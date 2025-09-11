szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Újabb kiskunhalasi fiatal tűnt el nyomtalanul, a rendőrség körözést adott ki a 13 éves fiúra

Kedden egy 13 éves kiskunhalasi kislánynak veszett nyoma, rendőrök, polgárőrök és civilek közösen keresték. Szerdán egy szintén kiskunhalasi születésű, 13 éves fiú tűnt el, a rendőrség most is a lakosság segítségét kéri.

Újabb eltűnés rázta meg Bács-Kiskunt: a rendőrség körözést adott ki Handl Andor eltűnése miatt, aki 2012. február 15-én született Kiskunhalason. A 13 éves fiú szeptember 10-én tűnt el, a keresést a Bajai Rendőrkapitányság rendelte el.

Eltűnt egy 13 éves kiskunhalasi fiú
Handl Andor fotója
Forrás: police.hu

Mit lehet tudni a eltűnt fiúról?

  • Név: Handl Andor
  • Születési hely, idő: Kiskunhalas, 2012. február 15.
  • Állampolgárság: magyar
  • Eltűnés dátuma: 2025. szeptember 10.

Ha látta, tegyen bejelentést!

Bajai Rendőrkapitányság

  • Cím: 6500 Baja, Köztársaság tér 3.
  •  Telefonszám: +36 (79) 540-100

A rendőrség kéri, hogy aki információval rendelkezik a fiú tartózkodási helyéről, azonnal jelezze a hatóságoknak a megadott telefonszámon, vagy hívja a 112-es segélyhívót.

Egy 13 éves kiskunhalasi kislánynak veszett nyoma kedden

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 9-én egy 13 éves kislány eltűnése is hatalmas riadalmat keltett Kiskunhalason. A rendőrök, polgárőrök és civilek példás összefogásának köszönhetően a gyermeket nyolcórás keresés után épségben megtalálták.

A nagyszabású akcióban 19 rendőr, 6 polgárőr és egy keresőkutya vett részt, a buszállomáson és a városból kivezető utakon is ellenőrzéseket tartottak. Az eset után Kuris István László, a város alpolgármestere közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik segítettek a kislány megtalálásában.

 

