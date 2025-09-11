4 órája
Újabb kiskunhalasi fiatal tűnt el nyomtalanul, a rendőrség körözést adott ki a 13 éves fiúra
Kedden egy 13 éves kiskunhalasi kislánynak veszett nyoma, rendőrök, polgárőrök és civilek közösen keresték. Szerdán egy szintén kiskunhalasi születésű, 13 éves fiú tűnt el, a rendőrség most is a lakosság segítségét kéri.
Újabb eltűnés rázta meg Bács-Kiskunt: a rendőrség körözést adott ki Handl Andor eltűnése miatt, aki 2012. február 15-én született Kiskunhalason. A 13 éves fiú szeptember 10-én tűnt el, a keresést a Bajai Rendőrkapitányság rendelte el.
Mit lehet tudni a eltűnt fiúról?
- Név: Handl Andor
- Születési hely, idő: Kiskunhalas, 2012. február 15.
- Állampolgárság: magyar
- Eltűnés dátuma: 2025. szeptember 10.
Ha látta, tegyen bejelentést!
Bajai Rendőrkapitányság
- Cím: 6500 Baja, Köztársaság tér 3.
- Telefonszám: +36 (79) 540-100
A rendőrség kéri, hogy aki információval rendelkezik a fiú tartózkodási helyéről, azonnal jelezze a hatóságoknak a megadott telefonszámon, vagy hívja a 112-es segélyhívót.
Egy 13 éves kiskunhalasi kislánynak veszett nyoma kedden
Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 9-én egy 13 éves kislány eltűnése is hatalmas riadalmat keltett Kiskunhalason. A rendőrök, polgárőrök és civilek példás összefogásának köszönhetően a gyermeket nyolcórás keresés után épségben megtalálták.
A nagyszabású akcióban 19 rendőr, 6 polgárőr és egy keresőkutya vett részt, a buszállomáson és a városból kivezető utakon is ellenőrzéseket tartottak. Az eset után Kuris István László, a város alpolgármestere közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik segítettek a kislány megtalálásában.