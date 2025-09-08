szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Napok óta nem találják a fiatal kecskeméti fiút, ezt viselte az eltűnésekor

Ha bármilyen információval rendelkezik a fiatalról, azonnal értesítse a rendőrséget!

A Kecskeméti Rendőrkapitányság körözést adott ki egy 16 éves fiú eltűnése miatt. Radics Milán 2009. június 5-én született Kecskeméten, szeptember 5-e óta nem találják.

Eltűnt egy kecskeméti fiú
Radics Milán fotója
Forrás: police.hu

Radics Milán személyleírása

Milán a rendőrség információ alapján 156–160 centiméter, vékony testalkatú, fekete hajú. Az eltűnéskor papucsot, szürke rövid nadrágot, szürke pólót viselt.

Kapcsolatfelvétel

A körözést a Kecskeméti Rendőrkapitányság rendelte el, és minden információt várnak a lakosságtól, ami segíthet Milán felkutatásában. Bejelentést tehet:

Kecskeméti Rendőrkapitányság

  • Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
  • Telefon: 36 (76) 484-684

 

 

