Napok óta nem találják a fiatal kecskeméti fiút, ezt viselte az eltűnésekor

A Kecskeméti Rendőrkapitányság körözést adott ki egy 16 éves fiú eltűnése miatt. Radics Milán 2009. június 5-én született Kecskeméten, szeptember 5-e óta nem találják.

Radics Milán fotója

Forrás: police.hu

Radics Milán személyleírása

Milán a rendőrség információ alapján 156–160 centiméter, vékony testalkatú, fekete hajú. Az eltűnéskor papucsot, szürke rövid nadrágot, szürke pólót viselt.

Kapcsolatfelvétel

A körözést a Kecskeméti Rendőrkapitányság rendelte el, és minden információt várnak a lakosságtól, ami segíthet Milán felkutatásában. Bejelentést tehet:

Kecskeméti Rendőrkapitányság