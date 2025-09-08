Körözés
2 órája
Napok óta nem találják a fiatal kecskeméti fiút, ezt viselte az eltűnésekor
Ha bármilyen információval rendelkezik a fiatalról, azonnal értesítse a rendőrséget!
A Kecskeméti Rendőrkapitányság körözést adott ki egy 16 éves fiú eltűnése miatt. Radics Milán 2009. június 5-én született Kecskeméten, szeptember 5-e óta nem találják.
Radics Milán személyleírása
Milán a rendőrség információ alapján 156–160 centiméter, vékony testalkatú, fekete hajú. Az eltűnéskor papucsot, szürke rövid nadrágot, szürke pólót viselt.
Kapcsolatfelvétel
A körözést a Kecskeméti Rendőrkapitányság rendelte el, és minden információt várnak a lakosságtól, ami segíthet Milán felkutatásában. Bejelentést tehet:
Kecskeméti Rendőrkapitányság
- Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
- Telefon: 36 (76) 484-684
