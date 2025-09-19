1 órája
Két hónapja nem találják az eltűnt kétéves bajai kislányt
Rejtélyes eltűnés miatt keresnek a rendőrök egy gyermeket. A bajai születésű eltűnt kislány ügyében a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság rendelt a körözést.
Mint arról korábban beszámoltunk, az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos oldalán elérhető körözési adatlap szerint Sárközi Brianna 2022. október 10-én született Baján. A körözési eljárást elrendelő és lefolytató Kiskunhalasi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint 2025. július 16-án nyoma veszett a kislánynak.
A rendőrség válasza
A kislány eltűnésével kapcsolatban megkerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Kérdésünkre a következőket válaszolták:
Elektronikus úton a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a körözési eljárás jelenleg is folyamatban van. Az ügy releváns adatait az eljáró hatóság a körözési oldalon feltüntette.
További információkat nem közöltek.
Így segíthet a rendőrség nyomozásában
Egyelőre csak találgatni lehet, hogy mi állhat a kiskunhalasi kislány rejtélyes eltűnése mögött, a rendőrség azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a gyermek hollétéről, az haladéktalanul értesítse a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot az alábbi elérhetőségeken.
- Személyesen: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.
- Telefon: +36 (77) 423-255
