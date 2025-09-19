Két hónapja nem találják az eltűnt kétéves bajai kislányt

Mint arról korábban beszámoltunk, az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos oldalán elérhető körözési adatlap szerint Sárközi Brianna 2022. október 10-én született Baján. A körözési eljárást elrendelő és lefolytató Kiskunhalasi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint 2025. július 16-án nyoma veszett a kislánynak.

Két hónapja tűnt el a bajai kislány

Forrás: police.hu

A rendőrség válasza

A kislány eltűnésével kapcsolatban megkerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Kérdésünkre a következőket válaszolták:

Elektronikus úton a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a körözési eljárás jelenleg is folyamatban van. Az ügy releváns adatait az eljáró hatóság a körözési oldalon feltüntette.

További információkat nem közöltek.

Így segíthet a rendőrség nyomozásában

Egyelőre csak találgatni lehet, hogy mi állhat a kiskunhalasi kislány rejtélyes eltűnése mögött, a rendőrség azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a gyermek hollétéről, az haladéktalanul értesítse a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot az alábbi elérhetőségeken.