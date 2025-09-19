szeptember 19., péntek

Eltűnt egy kétéves kislány, a tündéri Briannát körözik a rendőrök – fotó

Rejtélyes eltűnés miatt keresnek a rendőrök egy gyermeket. A bajai születésű eltűnt kislány ügyében a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság rendelt a körözést.

Mint arról korábban beszámoltunk, az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos oldalán elérhető körözési adatlap szerint Sárközi Brianna 2022. október 10-én született Baján. A körözési eljárást elrendelő és lefolytató Kiskunhalasi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint 2025. július 16-án nyoma veszett a kislánynak. 

Két hónapja tűnt el a bajai kislány
A kislány eltűnésével kapcsolatban megkerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Kérdésünkre a következőket válaszolták:

Elektronikus úton a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a körözési eljárás jelenleg is folyamatban van. Az ügy releváns adatait az eljáró hatóság a körözési oldalon feltüntette.

További információkat nem közöltek.

Egyelőre csak találgatni lehet, hogy mi állhat a kiskunhalasi kislány rejtélyes eltűnése mögött, a rendőrség azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a gyermek hollétéről, az haladéktalanul értesítse a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot  az alábbi elérhetőségeken.

  • Személyesen: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25. 
  • Telefon: +36 (77) 423-255 

 

