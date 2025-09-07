Felborult a furgonnal, majd eltűnt a helyszínről a megsérült sofőr – fotók, videó

A baleset vasárnap délután történt Kecel közelében, amikor információink szerint a furgon Imrehegy felé tartott, majd egy kanyar után eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, az árokba hajtott, átszelte a kerékpárutat, több fát is letarolt és az oldalára borult. Szemtanúk elmondása szerint a mentők és a tűzoltók a bejelentés után rövid időn belül kiérkeztek, a járműben utazó két férfi addigra a saját lábán ki tudott mászni a felborult járműből, azonban a sofőr eltűnt a helyszínről, amikor meglátta az érkező rendőrautót.

Eltűnt a helyszínről a sofőr

Fotó: Pozsgai Ákos

Vérző sebei ellenére eltűnt a helyszínről

– Több sebből is vérzett, visszament a vezetőfülkéhez, mintha valamit keresett volna, majd miközben a szintén több helyen is vérző utasát a mentők ellátták, észrevétlenül eltűnt – mesélte egy férfi, aki azt is tudni vélte, hogy az illető Kecelen lakik.

A mentők a helyszíni ellátás után az utast súlyos sérülésekkel szállították a kiskunhalasi kórház traumatológiai osztályára, a sofőrről azonban nem lehetett tudni, hogy hova tűnt.