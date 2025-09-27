18 perce
Nyoma veszett egy 8 éves kisfiúnak, égen-földön keresik a kis Kevint – fotó
Ha bárki olyan információval rendelkezik, amely segíthet a kisfiú megtalálásában, azonnal hívja a rendőrséget!
A rendőrség eltűnés miatt keresi a 8 éves, kecskeméti születésű Farkas Kevint, aki 2025. március 4-én tűnt el. A körözést a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság rendelte el, és továbbra is várják a lakosság segítségét az ügyben.
Körözési információk
- Név: Farkas Kevin
- Születési dátum: 2017. március 20.
- Életkor: 8 év
- Születési hely: Kecskemét
- Állampolgárság: magyar
- Az eltűnés időpontja: 2025. március 4.
Az ügyben a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság jár el (6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 48., Telefonszám: +36-76-551-100).
Mit kér a rendőrség?
A rendőrség kéri, hogy aki a gyermek tartózkodási helyéről vagy az eltűnés körülményeiről bármilyen hiteles információval rendelkezik, haladéktalanul jelezze a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.
Miért fontos a lakosság segítsége?
Minden eltűnt gyermek esete kiemelt fontosságú a hatóságok számára. A gyors bejelentés és a lakossági észrevételek jelenthetik a kulcsot ahhoz, hogy Kevin biztonságban hazakerülhessen családjához.
A 8 éves kisfiú eltűnése kapcsán megkerestük kérdéseinkkel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, közöljük olvasóinkkal.
Egy kétéves bajai kislányt is eltűntként keresnek
Mint arról korábban beszámoltunk, az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos oldalán elérhető körözési adatlap szerint Sárközi Brianna 2022. október 10-én született Baján. A körözési eljárást elrendelő és lefolytató Kiskunhalasi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint 2025. július 16-án veszett nyoma a kislánynak.
