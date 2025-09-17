szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keresés

49 perce

Nyomtalanul tűnt el egy 10 éves kecskeméti kisfiú

Címkék#rendőrség#Nagykőrösi Rendőrkapitányság#fiú#eltűnt

Aki bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, értesítse a rendőrséget!

Kovács Alexandra

A rendőrség eltűnés miatt körözi Danyi Milán kecskeméti születésű fiút, aki 2014. szeptember 29-én született, és 2025. szeptember 15-én tűnt el. Az ügyben a Nagykőrösi Rendőrkapitányság indított körözési eljárást.

Danyi Milán eltűnt kisfiú
Szeptember 15-én tűnt el Danyi Milán, keresi a rendőrség
Fotó: police.hu

Az eltűnt gyermek adatai

  • Név: Danyi Milán
  • Születési hely, idő: Kecskemét, 2014.09.29.
  • Eltűnés időpontja: 2025.09.15.
  • Körözést elrendelő szerv: Nagykőrösi Rendőrkapitányság

Mit tegyen, aki látta?

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a fiú tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az azonnal értesítse a Nagykőrösi Rendőrkapitányságot:

  • Telefonszám: +36 (53) 351-777 
  • Cím: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út4.
  • Segélyhívó: 112

Nyolc órás keresőakció után találták meg az eltűnt kiskunhalasi kislányt

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember elején hatalmas riadalmat keltett egy 13 éves kiskunhalasi kislány eltűnése, akit a rendőrség és a polgárőrség közös munkájának köszönhetően sikerült megtalálni. A kislány nyolc óra keresés után, épségben került elő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu