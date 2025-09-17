49 perce
Nyomtalanul tűnt el egy 10 éves kecskeméti kisfiú
Aki bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, értesítse a rendőrséget!
A rendőrség eltűnés miatt körözi Danyi Milán kecskeméti születésű fiút, aki 2014. szeptember 29-én született, és 2025. szeptember 15-én tűnt el. Az ügyben a Nagykőrösi Rendőrkapitányság indított körözési eljárást.
Az eltűnt gyermek adatai
- Név: Danyi Milán
- Születési hely, idő: Kecskemét, 2014.09.29.
- Eltűnés időpontja: 2025.09.15.
- Körözést elrendelő szerv: Nagykőrösi Rendőrkapitányság
Mit tegyen, aki látta?
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a fiú tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az azonnal értesítse a Nagykőrösi Rendőrkapitányságot:
- Telefonszám: +36 (53) 351-777
- Cím: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út4.
- Segélyhívó: 112
