Nyomtalanul tűnt el egy 10 éves kecskeméti kisfiú

A rendőrség eltűnés miatt körözi Danyi Milán kecskeméti születésű fiút, aki 2014. szeptember 29-én született, és 2025. szeptember 15-én tűnt el. Az ügyben a Nagykőrösi Rendőrkapitányság indított körözési eljárást.

Szeptember 15-én tűnt el Danyi Milán, keresi a rendőrség

Fotó: police.hu

Az eltűnt gyermek adatai

Név: Danyi Milán

Születési hely, idő: Kecskemét, 2014.09.29.

Eltűnés időpontja: 2025.09.15.

Körözést elrendelő szerv: Nagykőrösi Rendőrkapitányság

Mit tegyen, aki látta?

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a fiú tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az azonnal értesítse a Nagykőrösi Rendőrkapitányságot:

Telefonszám: +36 (53) 351-777

Cím: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út4.

Segélyhívó: 112

