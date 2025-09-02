42 perce
Jakab Dávidot gyanúsítják a kis Hanna megölésével, nagy erőkkel keresik a rendőrök – FOTÓ
A hatóság a lakosság segítségét is kéri egy férfi megtalálásában. Elfogatóparancsot adtak ki Jakab Dávid ellen, akit a Miskén eltűnt kislány megölésével gyanúsítanak.
Mint arról korábban beszámoltunk, drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték hétfő reggeltől az eltűnt kislányt Miskén, ám a reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos kis Hanna holttestét hétfő este megtalálták. A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Jakab Dávid ellen, akit a kislány megölésével gyanúsítanak.
A körözött személy adatai
- Név: Jakab Dávid
- Születési hely, idő: Kalocsa, 2000. 10.20.
- Állampolgárság: magyar
Elfogatóparancsot adtak ki
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya szeptember 1-jén elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen, akit emberölés miatt keres a rendőrség.
A hatóságok kérik, hogy aki felismeri a képen látható férfit, az azonnal értesítse a rendőrséget, vagy hívja a 112-es segélyhívót.
Elérhetőségek:
Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
Tel: +36(76)513-300
