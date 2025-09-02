szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

42 perce

Jakab Dávidot gyanúsítják a kis Hanna megölésével, nagy erőkkel keresik a rendőrök – FOTÓ

Címkék#emberölés#körözés#bűnügy#rendőrség

A hatóság a lakosság segítségét is kéri egy férfi megtalálásában. Elfogatóparancsot adtak ki Jakab Dávid ellen, akit a Miskén eltűnt kislány megölésével gyanúsítanak.

Baon.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték hétfő reggeltől az eltűnt kislányt Miskén, ám a reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos kis Hanna holttestét hétfő este megtalálták. A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Jakab Dávid ellen, akit a kislány megölésével gyanúsítanak.

Elfogatóparancsot adtak ki Jakab Dávid ellen a rendőrök
Elfogatóparancsot adtak ki Jakab Dávid ellen
Forrás: police.hu

A körözött személy adatai

  • Név: Jakab Dávid
  • Születési hely, idő: Kalocsa, 2000. 10.20.
  • Állampolgárság: magyar

Elfogatóparancsot adtak ki

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya szeptember 1-jén elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen, akit emberölés miatt keres a rendőrség. 

A hatóságok kérik, hogy aki felismeri a képen látható férfit, az azonnal értesítse a rendőrséget, vagy hívja a 112-es segélyhívót.

Elérhetőségek:

Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.

Tel: +36(76)513-300

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu