Jakab Dávidot gyanúsítják a kis Hanna megölésével, nagy erőkkel keresik a rendőrök – FOTÓ

Mint arról korábban beszámoltunk, drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték hétfő reggeltől az eltűnt kislányt Miskén, ám a reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos kis Hanna holttestét hétfő este megtalálták. A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Jakab Dávid ellen, akit a kislány megölésével gyanúsítanak.

Elfogatóparancsot adtak ki Jakab Dávid ellen

Forrás: police.hu

A körözött személy adatai

Név: Jakab Dávid

Születési hely, idő: Kalocsa, 2000. 10.20.

Állampolgárság: magyar

Elfogatóparancsot adtak ki

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya szeptember 1-jén elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen, akit emberölés miatt keres a rendőrség.

A hatóságok kérik, hogy aki felismeri a képen látható férfit, az azonnal értesítse a rendőrséget, vagy hívja a 112-es segélyhívót.

Elérhetőségek:

Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.

Tel: +36(76)513-300