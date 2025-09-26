2 órája
Marihuána a kocsiban, rózsaszín por az alsónadrágban – véget ért a fiatal díler biznisze
Többféle drogot és kábítószer fogyasztásához használatos eszközöket foglaltak le a rendőrök egy 20 éves férfitól, Kecskeméten. A fiatal beismerte, hogy hónapok óta árul kábítószert.
20 éves férfit állították meg a rendőrök Kecskeméten, akinek az autójában droggyanús növényi törmeléket és fogyasztáshoz használt eszközöket találtak – közölte a rendőrség.
Mint írják, a járműben egy mérleget, nettó 15,02 gramm marihuánát, egy őrlőt, alufóliát és egy pipát találtak és foglaltak le. Rózsaszín por volt a férfi alsóneműjében, amelyről azt állította, hogy összemorzsolt ecstasy.
Kihallgatásán a fiatal férfi beismerte, hogy hónapok óta árul illegális szereket. A rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
