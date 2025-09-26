szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kábítószer

1 órája

Marihuána a kocsiban, rózsaszín por az alsónadrágban – véget ért a fiatal díler biznisze

Címkék#kábítószerek#díler#rendőr#drogdíler

Többféle drogot és kábítószer fogyasztásához használatos eszközöket foglaltak le a rendőrök egy 20 éves férfitól, Kecskeméten. A fiatal beismerte, hogy hónapok óta árul kábítószert.

Nagy Mária Lilla

20 éves férfit  állították meg a rendőrök Kecskeméten, akinek az autójában droggyanús növényi törmeléket és fogyasztáshoz használt eszközöket találtak – közölte a rendőrség.

A rendőrség által lefoglalt tárgyak.
A rendőrök egy 20 éves férfinél drogot, pipát, őrlőt és mérleget is találtak
Forrás:  Police.hu

Mint írják, a járműben egy mérleget, nettó 15,02 gramm marihuánát, egy őrlőt, alufóliát és egy pipát találtak és foglaltak le. Rózsaszín por volt a férfi alsóneműjében, amelyről azt állította, hogy összemorzsolt ecstasy.

Kihallgatásán a fiatal férfi beismerte, hogy hónapok óta árul illegális szereket. A rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu