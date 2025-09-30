szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drogdílerek

1 órája

Tinédzserek építettek ki droghálózatot Bács-Kiskunban, most bíróság elé állnak

Címkék#kábítószer#bűnügy#drog#rendőrség

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt három fiatalkorú ellen, akik a vád szerint fogyasztóként kezdték, majd bűnszövetségben kábítószer-kereskedővé váltak. A drogot 2024 nyarától 2025 márciusáig árulták.

Várkonyi Rozália

A vád szerint a 15 és 17 év közötti fiatalok 2024 nyarán úgy döntöttek, hogy a saját fogyasztásuk fedezése és pénzkereseti lehetőség reményében beszállnak a drogterjesztésbe – derül ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményéből.

drogok és az árusításhoz használt eszközök, amelyeket a rendőrök lefoglaltak
Többféle drogot is árultak a fiatalok
Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

A nyomozás adatai szerint a fiatalok kapcsolatba léptek egy 16 éves társukkal, aki „nagykereskedőként” működött, és grammonként 3 ezer forintért adott el nekik marihuánát. A drogot ezt követően 4-5 ezer forintos áron értékesítették tovább ismerőseiknek.

Így zajlott a drog árusítása

Mint írják, a terjesztést egy titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül szervezték: itt egyeztették a mennyiségeket, árakat, vevőket és az átadás helyszíneit. A három fiatalkorú „közös kasszán” volt, és abban is megegyeztek, hogy szükség esetén egymást is kisegítik, hogy a vevők ellátása zavartalan maradjon.

A vádirat szerint egy felnőttkorú társuk – az ügy negyedik vádlottja – rendszeresen fuvarozta őket a drog beszerzésének és eladásának helyszíneire, és az ügyleteket figyelemmel is kísérte. Cserébe részesült a kábítószerből, amit elfogyasztott, emellett a fiatalok megtankolták az autóját is.

Többféle kábítószert is árultak

A marihuána „nagykereskedője” más vevőknek is értékesített, otthonában pedig a rendőrök jelentős mennyiségű drogot és a terjesztéshez használt eszközöket foglaltak le: kokaint, extasy tablettákat, LSD-tartalmú bélyegeket, digitális mérleget, fóliahegesztőt és őrlőket. A hatóságok szerint a fiú elfogásáig – 2025 márciusáig – mintegy 3,5 millió forint értékben adott el kábítószert.

Az ügyészség a fiatalokkal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását és pártfogó felügyelet elrendelését indítványozza, továbbá a jogtalanul szerzett vagyon elkobzását is kéri. Az ügyben a Kiskunfélegyházi Járásbíróság hoz majd döntést.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu