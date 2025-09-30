Tinédzserek építettek ki droghálózatot Bács-Kiskunban, most bíróság elé állnak

A vád szerint a 15 és 17 év közötti fiatalok 2024 nyarán úgy döntöttek, hogy a saját fogyasztásuk fedezése és pénzkereseti lehetőség reményében beszállnak a drogterjesztésbe – derül ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményéből.

Többféle drogot is árultak a fiatalok

Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

A nyomozás adatai szerint a fiatalok kapcsolatba léptek egy 16 éves társukkal, aki „nagykereskedőként” működött, és grammonként 3 ezer forintért adott el nekik marihuánát. A drogot ezt követően 4-5 ezer forintos áron értékesítették tovább ismerőseiknek.

Így zajlott a drog árusítása

Mint írják, a terjesztést egy titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül szervezték: itt egyeztették a mennyiségeket, árakat, vevőket és az átadás helyszíneit. A három fiatalkorú „közös kasszán” volt, és abban is megegyeztek, hogy szükség esetén egymást is kisegítik, hogy a vevők ellátása zavartalan maradjon.

A vádirat szerint egy felnőttkorú társuk – az ügy negyedik vádlottja – rendszeresen fuvarozta őket a drog beszerzésének és eladásának helyszíneire, és az ügyleteket figyelemmel is kísérte. Cserébe részesült a kábítószerből, amit elfogyasztott, emellett a fiatalok megtankolták az autóját is.

Többféle kábítószert is árultak

A marihuána „nagykereskedője” más vevőknek is értékesített, otthonában pedig a rendőrök jelentős mennyiségű drogot és a terjesztéshez használt eszközöket foglaltak le: kokaint, extasy tablettákat, LSD-tartalmú bélyegeket, digitális mérleget, fóliahegesztőt és őrlőket. A hatóságok szerint a fiú elfogásáig – 2025 márciusáig – mintegy 3,5 millió forint értékben adott el kábítószert.

Az ügyészség a fiatalokkal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását és pártfogó felügyelet elrendelését indítványozza, továbbá a jogtalanul szerzett vagyon elkobzását is kéri. Az ügyben a Kiskunfélegyházi Járásbíróság hoz majd döntést.