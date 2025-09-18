50 perce
„Kopogj az ablakon, és jön a fű” – titkos jel és bizarr rejtekhely volt a dílerpáros stratégiája – videó
Hónapokon át tartó megfigyelés és információgyűjtés után sikerült lecsapniuk a rendőröknek egy kiskunfélegyházi párosra, akik egy titkos ablakon keresztül árulták a kábítószert. A nyomozásban áttörést egy rendőri igazoltatás hozott, amely új szálakat tárt fel a hatóságok előtt.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a tanév második napján, hajnali öt órakor kommandósok ébresztették azt a 45 éves kiskunfélegyházi férfit, aki hónapokon át terjesztett kábítószert a városban. Az akció során a nyomozók elfogták a férfi élettársát is, egy 20 éves nőt, aki részletes vallomásában feltárta a közösen elkövetett bűncselekmény részleteit.
„A DELTA Program keretében minden kábítószerrel kapcsolatos ügy hozzánk fut be, legyen az szóbeszéd vagy igazoltatás eredménye. Ez alapján kezdünk dolgozni” – mesélte a Zsaru Magazinnak Czombos Tamás főhadnagy, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság kiemelt főnyomozója.
Elmondása szerint így kerültek először a hatóság látókörébe a terjesztők, P. József és élettársa, F. Mónika. Több információt is szereztek a párosról, az áttörést viszont az hozta meg, amikor egy fiatal párt igazoltattak a járőrök, és csekély mennyiségű drogot találtak náluk.
Behoztuk őket kihallgatni, és bevallották, hogy a kábítószert a fent említett párostól vették. Mivel így már több szál is hozzájuk vezetett, előkészítő eljárást indítottunk, és ennek alapján feltérképeztük az ügyfélkört és a kábítószerbiznisz részleteit
– árulta el a főhadnagy.
Rutinos bűnöző
P. József tapasztalt bűnelkövetőnek számít, korábban is vagyon elleni bűncselekmények miatt került a rendőrség látókörébe. Amikor úgy érezte, egyre szorosabb körülötte a hurok, Kecskemétről Kiskunfélegyházára költözött, hogy elkerülje a figyelmet, és új megélhetési lehetőséget találjon. Ezt végül a kábítószer-terjesztésben látta meg.
Otthon árulták a drogot
A bűncselekményekhez a párja családjának ingatlanát használta bázisként, ahol rendszeresen árusított kábítószert. A pár egy jól átgondolt, zárt rendszert alakított ki a vásárlók kiszolgálására. A nő egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartotta a kapcsolatot az érdeklődőkkel, ám az anyag nem volt mindenki számára elérhető: kizárólag ajánlás alapján lehetett vásárlóvá válni.
Titkos jellel kommunikáltak
A vevők először telefonon vagy üzenetben jelezték érkezési szándékukat, majd a ház egyik, titkos jelként szolgáló utcafronti ablakán kellett kopogniuk. Ez volt a jelszerű azonosítás: csak azokat engedték be az udvarra, akik ezen a módon igazolták magukat. A találkozásokat igyekeztek diszkréten lebonyolítani, a kábítószer átadása is ezen a zárt udvaron történt meg.
Hónapokig figyelték őket a rendőrök
„Több hónapon keresztül figyeltük őket és vevőkörüket, majd miután a nyomozással elegendő bizonyítékot gyűjtöttük, és minden szál a párosra mutatott, akciót indítottunk” – folytatta Czombos Tamás főhadnagy.
Szeptember 2-án a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Hírös Közterületi Támogató Alosztálya segítségével megszervezték az elfogásukat.
„Teljesen váratlanul érte őket” – mondta a főnyomozó.
Miután előállították őket, F. Mónika kihallgatásán elismerte a bűncselekményt, és megmutatta a rejtekhelyet is: a kertes ház melléképületének padlásán, egy kivágott kis nyílásban tartották a füvet. Amit beszereztek, azt gyorsan továbbadták, a pénzt pedig felélték. Az eljárás során olyan adat merült fel, hogy P. József más bűncselekménnyel is gyanúsítható, ennek felderítése még folyik.
P. Józsefet és F. Mónikát kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a nyomozók. A bíróság 2025. szeptember 3-án elrendelte a férfi letartóztatását, míg női társa szabadlábon védekezhet.