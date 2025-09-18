„Kopogj az ablakon, és jön a fű” – titkos jel és bizarr rejtekhely volt a dílerpáros stratégiája – videó

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a tanév második napján, hajnali öt órakor kommandósok ébresztették azt a 45 éves kiskunfélegyházi férfit, aki hónapokon át terjesztett kábítószert a városban. Az akció során a nyomozók elfogták a férfi élettársát is, egy 20 éves nőt, aki részletes vallomásában feltárta a közösen elkövetett bűncselekmény részleteit.

Czombos Tamás főhadnagy, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság kiemelt főnyomozója mesélt a félegyházi dílerpáros elfogásáról

Fotó: Rádai Mónika / Police.hu

„A DELTA Program keretében minden kábítószerrel kapcsolatos ügy hozzánk fut be, legyen az szóbeszéd vagy igazoltatás eredménye. Ez alapján kezdünk dolgozni” – mesélte a Zsaru Magazinnak Czombos Tamás főhadnagy, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság kiemelt főnyomozója.

Elmondása szerint így kerültek először a hatóság látókörébe a terjesztők, P. József és élettársa, F. Mónika. Több információt is szereztek a párosról, az áttörést viszont az hozta meg, amikor egy fiatal párt igazoltattak a járőrök, és csekély mennyiségű drogot találtak náluk.

Behoztuk őket kihallgatni, és bevallották, hogy a kábítószert a fent említett párostól vették. Mivel így már több szál is hozzájuk vezetett, előkészítő eljárást indítottunk, és ennek alapján feltérképeztük az ügyfélkört és a kábítószerbiznisz részleteit

– árulta el a főhadnagy.

Rutinos bűnöző

P. József tapasztalt bűnelkövetőnek számít, korábban is vagyon elleni bűncselekmények miatt került a rendőrség látókörébe. Amikor úgy érezte, egyre szorosabb körülötte a hurok, Kecskemétről Kiskunfélegyházára költözött, hogy elkerülje a figyelmet, és új megélhetési lehetőséget találjon. Ezt végül a kábítószer-terjesztésben látta meg.

Otthon árulták a drogot

A bűncselekményekhez a párja családjának ingatlanát használta bázisként, ahol rendszeresen árusított kábítószert. A pár egy jól átgondolt, zárt rendszert alakított ki a vásárlók kiszolgálására. A nő egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartotta a kapcsolatot az érdeklődőkkel, ám az anyag nem volt mindenki számára elérhető: kizárólag ajánlás alapján lehetett vásárlóvá válni.

Titkos jellel kommunikáltak

A vevők először telefonon vagy üzenetben jelezték érkezési szándékukat, majd a ház egyik, titkos jelként szolgáló utcafronti ablakán kellett kopogniuk. Ez volt a jelszerű azonosítás: csak azokat engedték be az udvarra, akik ezen a módon igazolták magukat. A találkozásokat igyekeztek diszkréten lebonyolítani, a kábítószer átadása is ezen a zárt udvaron történt meg.