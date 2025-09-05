szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kábítószer-kereskedelem

1 órája

Kommandósok keltették hajnalban a dílerpárost, látványos videón az elfogásuk

Címkék#drog#Kábítószer-kereskedő#drogdíler

Marihuána-kereskedelemmel próbáltak pénzhez jutni, de a tanév második reggelén már kommandósok ébresztették őket. A fiatal nő őszintén beszélt a bizniszről.

Várkonyi Rozália

A tanév második napján, hajnali öt órakor kommandósok ébresztették azt a 45 éves kiskunfélegyházi férfit, aki a gyanú szerint hónapokon át terjesztett kábítószert a városban. A nyomozók az akció során elfogták élettársát is, egy 20 éves nőt, aki részletes vallomást tett a közösen folytatott bűncselekményről – olvasható a rendőrség közleményében.

kommandósok törnek be a félegyházi dílerek otthonába
Hajnalban keltették a kommandósok a dílereket
Fotó: Részlet a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség videójából

– „Elsőnek azt akarta, hogy áruljunk kristályt, de meggondolta magát, hogy ebből hamar bukta lesz, így inkább a fű mellett döntött” – mondta a drogterjesztő páros női tagja.

Mint írják, a vallomások alapján a kábítószer egy adagját körülbelül 5000 forintért árulták. Visszatérő vevőik is voltak, akik akár heti több alkalommal is vásároltak tőlük.

A rendőrség – egy speciálisan kiképzett keresőkutya segítségével – átkutatta a pár lakóhelyét és azt a járművet, amellyel az „anyagbeszerző” utakat tették meg. A helyszíneken kábítószergyanús anyagokat találtak, melyeket szakértői vizsgálatnak vetettek alá.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság munkatársai a férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Élettársa szabadlábon védekezhet az eljárás során.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu