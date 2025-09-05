Kommandósok keltették hajnalban a dílerpárost, látványos videón az elfogásuk

A tanév második napján, hajnali öt órakor kommandósok ébresztették azt a 45 éves kiskunfélegyházi férfit, aki a gyanú szerint hónapokon át terjesztett kábítószert a városban. A nyomozók az akció során elfogták élettársát is, egy 20 éves nőt, aki részletes vallomást tett a közösen folytatott bűncselekményről – olvasható a rendőrség közleményében.

Hajnalban keltették a kommandósok a dílereket

Fotó: Részlet a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség videójából

– „Elsőnek azt akarta, hogy áruljunk kristályt, de meggondolta magát, hogy ebből hamar bukta lesz, így inkább a fű mellett döntött” – mondta a drogterjesztő páros női tagja.

Mint írják, a vallomások alapján a kábítószer egy adagját körülbelül 5000 forintért árulták. Visszatérő vevőik is voltak, akik akár heti több alkalommal is vásároltak tőlük.

A rendőrség – egy speciálisan kiképzett keresőkutya segítségével – átkutatta a pár lakóhelyét és azt a járművet, amellyel az „anyagbeszerző” utakat tették meg. A helyszíneken kábítószergyanús anyagokat találtak, melyeket szakértői vizsgálatnak vetettek alá.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság munkatársai a férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Élettársa szabadlábon védekezhet az eljárás során.