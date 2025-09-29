Az erdő mélyéről került elő a bajai drogbirodalom titkos készlete – fotók

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság lezárta annak a szövevényes ügynek a vizsgálatát, amelyben tizenkilenc gyanúsított ellen indult eljárás kábítószer-kereskedelem miatt. A nyomozók a napokban fejezték be a munkát, az iratokat átadták az ügyészségnek, vádemelési javaslattal – írja a police.hu. A dílereknek súlyos vádakkal kell szembenézniük.

A 37 éves bajai férfi és élettársa három másik dílerrel együtt árultak különféle szereket

Forrás: police.hu

Drogkereskedő hálózat Baján és környékén

A rendőrség még 2023 májusában számolta fel azt a társaságot, amely Baja térségében foglalkozott kábítószer terjesztésével. A bűnszervezet központi alakja egy 37 éves helyi férfi volt, aki élettársával és három másik dílerrel együtt működtette a hálózatot. Bár részben önállóan árulták a drogot, folyamatos üzleti kapcsolatban álltak egymással, egymást segítve a készletek feltöltésében.

Testvérpár állt a háttérben

A nyomozás során kiderült, hogy a drogok egy részét egy testvérpár szállította. A 48 éves bácsalmási férfi és 46 éves kunfehértói testvére jelentős ügyfélkörrel rendelkezett: nemcsak Baján, hanem Katymáron és Madarason is terjesztettek marihuánát, kokaint és ecstasyt, amelyet jórészt Szerbiából szereztek be.

A két férfit 2024 őszén fogták el: az idősebb testvért tetten érték, amikor éppen 1 kilogramm marihuánát és 100 gramm kokaint adott el.

Több kiló drog és milliós vagyon lefoglalva

Az ingatlanok és autók átkutatásakor a rendőrök több kiló marihuánát, fél kilogramm kokaint, ugyanennyi speedet és 1200 darab ecstasy tablettát találtak. A testvérek a drogot gyakran erdős területen ásták el, vízhatlan csomagolásban.

A vagyonvisszaszerzés érdekében a hatóságok több mint tízmillió forintnyi készpénzt, valamint egy ingatlant is lefoglaltak.

A testvérek a drogot erdős területen ásták el, vízhatlan csomagolásban

Hamis papírokkal készült a szökésre a dílerpáros

A bajai főkolompos és élettársa sejtette, hogy közeledik a lebukás: lakásukban több hamis úti okmányt is találtak a rendőrök, amelyekkel valószínűleg szökésüket készítették elő.

Vádemelés várható a 19 gyanúsított ellen

Összesen 19 személyt hallgatott ki gyanúsítottként a rendőrség, akik katymári, hercegszántói, madarasi, kunfehértói és bajai illetőségűek. Mindannyiukat jelentős mennyiségű, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítják.