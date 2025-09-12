szeptember 12., péntek

NAV

1 órája

Menü helyett csempészcigi, Roxi kutya kiszagolta a 4 milliós szállítmányt

Címkék#nav#csempészcigi#kutya#csempész

Csaknem 1600 doboz illegális cigarettát próbált átcsempészni Magyarországon egy lengyel furgon sofőrje. Roxi, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NA) szolgálati kutyája azonban kiszimatolta a trükköt.

Mester-Horváth Nikolett

Gyorséttermi ételhordó dobozoknak álcázva rejtették el a csempészcigarettát abban a lengyel furgonban, amelyet a NAV Bevetési Igazgatósága a hetényi pihenőhelyen állított meg ellenőrzésre. A papírok szerint a jármű 70 karton ételdobozt szállított Görögország és Lengyelország között, azonban a rakomány hamar gyanússá vált, miután az utastérből több különböző céges bélyegző is előkerült.

Roxi kiszimatolta a csempészcigit
Csaknem 1600 doboz illegális cigarettát próbált átcsempészni Magyarországon egy lengyel furgon sofőrje
Forrás: NAV

A pénzügyőrök ezért a teljes rakományt átvizsgálták, és bevetették Roxit is, a cigaretta- és pénzkereső szolgálati kutyát, aki szinte azonnal jelezte, hogy valami nincs rendben. Az alapos átvizsgálás során végül 1 560 doboz bolgár zárjegyes cigarettát találtak, ezek összértéke meghaladja a 4 millió forintot.

A sofőr állítása szerint a furgont már megpakolva kapta, és semmit sem tudott arról, hogy illegális dohányáru van a rakományban. A hatóságok szerint azonban a helyzet több sebből vérzik: nem tudni, hogyan kerülhetett bolgár cigaretta egy Görögország–Lengyelország közötti útvonalon közlekedő járműbe.

Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, a sofőrt akár 6 millió forintos bírság is sújthatja.

 

 

