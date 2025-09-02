Vízbe hajtott egy autó, ketten a roncsban rekedtek, egy embert a nádasban találtak meg

Lesodródott az úttestről, a Csukás-éri-főcsatornába hajtott, ahol a tetejére borulva állt meg egy személykocsi. Az autóban hárman utaztak. A helyszínre kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult. A rajok a műszaki mentő csörlőjével biztosították a felborult autót, félig kiemelték a vízből, megfordították. Két ember volt a fülkében, egyiküket feszítővágó berendezés segítségével kiemelték a roncsból és átadták a mentőknek. A harmadik utast a nádasban találták meg, őt már akkor ápolták a mentőszolgálat munkatársai. A helyszínre drón is érkezett, amellyel átvizsgálták a környéket, de senki mást nem találtak – közölte a katasztrófavédelem.

Egy autó a csatornába hajtott a 4625-ös úton, tűzoltók vonultak a helyszínre

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció