Újabb veszélyes csalás terjed, így verik át a gyanútlan áldozatokat

Címkék#sms#rendőrség üzenet#csalás

Egyre több ember kap gyanús SMS-t, amelyben rendőrségi fizetési felszólításnak álcázott üzenet szerepel. Semmiképpen ne kattintson a linkre és ne addja meg adatait, csalásról lehet szó!

Orosz Fanni Flóra

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán hívta fel a lakosság figyelmét egy újabb, veszélyes csalásra. A bűnözők rendőrségi fizetési felszólításnak álcázott SMS-ekkel próbálják megtéveszteni az embereket. A hatóság hangsúlyozza: soha ne kattintsunk a gyanús linkekre, és semmilyen személyes vagy banki adatot ne adjunk meg.

veszélyes csalás, figyelmeztet a rendőrség,
Veszélyes csalás terjed Magyarországon
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Így próbálnak átverni

A rendőrség közzétette azt is, hogy pontosan mit tartalmaz az üzenet. Íme a tipikus szöveg:

„A magyar rendőrség hivatalos fizetési felszólítása. Ön szabályszegést követett el, ezért azonnal 25 000 Ft bírságot kell befizetnie. Amennyiben 48 órán belül nem teljesíti, az összeg automatikusan duplázódik. A befizetést az alábbi linken keresztül végezheti el: [ugyintezes-hu.top/...]”

A rendőrség hangsúlyozza: ilyen SMS-t hivatalos szerv soha nem küld, a hivatkozott webcím pedig nem hatósági oldal, hanem egy bűnözők által létrehozott kamu domain.

Árulkodó jelek, hogy csalásról van szó

  • A rendőrség hivatalos ügyekben nem SMS-ben, hanem ügyfélkapun vagy postai úton kommunikál.
  • A fizetési felszólításoknál mindig van fellebbezési lehetőség és hosszabb határidő, az „azonnali” befizetés és a „dupla összeg” fenyegetése tipikus csalásra utal.
  • A gyanús linkek, például a ugyintezes-hu.top domain, nem hivatalos oldalak. Magyar hatósági weboldalak rendszerint .gov.hu vagy .police.hu végződésűek.
  • Külföldi számok (+237, +56) nem tartoznak a magyar rendőrséghez.
  • Sok csalás nyelvtani hibákat tartalmaz, bár most a szöveg látszólag helyesebb.

Mit tegyünk, ha ilyen SMS-t kapunk?

A rendőrség határozottan figyelmeztet:

  • Ne kattintsunk a linkre!
  • Töröljük az üzenetet!
  • Ne válaszoljunk, hanem blokkoljuk a feladót!

Ha bizonytalanok vagyunk, a police.hu hivatalos elérhetőségein ellenőrizzük az ügyet, de soha ne az SMS-ben megadott számokon!

 

