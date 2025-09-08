Újabb veszélyes csalás terjed, így verik át a gyanútlan áldozatokat

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán hívta fel a lakosság figyelmét egy újabb, veszélyes csalásra. A bűnözők rendőrségi fizetési felszólításnak álcázott SMS-ekkel próbálják megtéveszteni az embereket. A hatóság hangsúlyozza: soha ne kattintsunk a gyanús linkekre, és semmilyen személyes vagy banki adatot ne adjunk meg.

Veszélyes csalás terjed Magyarországon

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Így próbálnak átverni

A rendőrség közzétette azt is, hogy pontosan mit tartalmaz az üzenet. Íme a tipikus szöveg:

„A magyar rendőrség hivatalos fizetési felszólítása. Ön szabályszegést követett el, ezért azonnal 25 000 Ft bírságot kell befizetnie. Amennyiben 48 órán belül nem teljesíti, az összeg automatikusan duplázódik. A befizetést az alábbi linken keresztül végezheti el: [ugyintezes-hu.top/...]”

A rendőrség hangsúlyozza: ilyen SMS-t hivatalos szerv soha nem küld, a hivatkozott webcím pedig nem hatósági oldal, hanem egy bűnözők által létrehozott kamu domain.

Árulkodó jelek, hogy csalásról van szó

A rendőrség hivatalos ügyekben nem SMS-ben, hanem ügyfélkapun vagy postai úton kommunikál.

A fizetési felszólításoknál mindig van fellebbezési lehetőség és hosszabb határidő, az „azonnali” befizetés és a „dupla összeg” fenyegetése tipikus csalásra utal.

A gyanús linkek, például a ugyintezes-hu.top domain, nem hivatalos oldalak. Magyar hatósági weboldalak rendszerint .gov.hu vagy .police.hu végződésűek.

domain, nem hivatalos oldalak. Magyar hatósági weboldalak rendszerint vagy végződésűek. Külföldi számok (+237, +56) nem tartoznak a magyar rendőrséghez.

Sok csalás nyelvtani hibákat tartalmaz, bár most a szöveg látszólag helyesebb.

Mit tegyünk, ha ilyen SMS-t kapunk?

A rendőrség határozottan figyelmeztet:

Ne kattintsunk a linkre!

Töröljük az üzenetet!

Ne válaszoljunk, hanem blokkoljuk a feladót!

Ha bizonytalanok vagyunk, a police.hu hivatalos elérhetőségein ellenőrizzük az ügyet, de soha ne az SMS-ben megadott számokon!