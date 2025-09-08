1 órája
Újabb veszélyes csalás terjed, így verik át a gyanútlan áldozatokat
Egyre több ember kap gyanús SMS-t, amelyben rendőrségi fizetési felszólításnak álcázott üzenet szerepel. Semmiképpen ne kattintson a linkre és ne addja meg adatait, csalásról lehet szó!
A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán hívta fel a lakosság figyelmét egy újabb, veszélyes csalásra. A bűnözők rendőrségi fizetési felszólításnak álcázott SMS-ekkel próbálják megtéveszteni az embereket. A hatóság hangsúlyozza: soha ne kattintsunk a gyanús linkekre, és semmilyen személyes vagy banki adatot ne adjunk meg.
Így próbálnak átverni
A rendőrség közzétette azt is, hogy pontosan mit tartalmaz az üzenet. Íme a tipikus szöveg:
„A magyar rendőrség hivatalos fizetési felszólítása. Ön szabályszegést követett el, ezért azonnal 25 000 Ft bírságot kell befizetnie. Amennyiben 48 órán belül nem teljesíti, az összeg automatikusan duplázódik. A befizetést az alábbi linken keresztül végezheti el: [ugyintezes-hu.top/...]”
A rendőrség hangsúlyozza: ilyen SMS-t hivatalos szerv soha nem küld, a hivatkozott webcím pedig nem hatósági oldal, hanem egy bűnözők által létrehozott kamu domain.
Árulkodó jelek, hogy csalásról van szó
- A rendőrség hivatalos ügyekben nem SMS-ben, hanem ügyfélkapun vagy postai úton kommunikál.
- A fizetési felszólításoknál mindig van fellebbezési lehetőség és hosszabb határidő, az „azonnali” befizetés és a „dupla összeg” fenyegetése tipikus csalásra utal.
- A gyanús linkek, például a ugyintezes-hu.top domain, nem hivatalos oldalak. Magyar hatósági weboldalak rendszerint .gov.hu vagy .police.hu végződésűek.
- Külföldi számok (+237, +56) nem tartoznak a magyar rendőrséghez.
- Sok csalás nyelvtani hibákat tartalmaz, bár most a szöveg látszólag helyesebb.
Mit tegyünk, ha ilyen SMS-t kapunk?
A rendőrség határozottan figyelmeztet:
- Ne kattintsunk a linkre!
- Töröljük az üzenetet!
- Ne válaszoljunk, hanem blokkoljuk a feladót!
Ha bizonytalanok vagyunk, a police.hu hivatalos elérhetőségein ellenőrizzük az ügyet, de soha ne az SMS-ben megadott számokon!
