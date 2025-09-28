szeptember 28., vasárnap

Családi ház szobája kapott lángra

Az épületben két gázpalackot találtak.

Egy téglaépítésű, palatetős családi ház egyik szobája égett Tasson, a Szigetfő utcában vasárnap délután. A szalkszentmártoni önkéntes tűzoltókat követően a kunszentmiklósi önkormányzati tűzoltók is a helyszínre érkeztek, két vízsugárral eloltották a tüzet. Az épületben két gázpalackot találtak, amelyeket kihoztak. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik – írja a katasztrófavédelem.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

