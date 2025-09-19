2 órája
Disznóólban termesztette a vadkendert a halasi díler – fotók
Lecsapott a rendőrség a drogdílerre Kiskunhalason, a soltvadkerti törzsvásárlót is elfogták.
Szeptember 15-én rajtaütést tartottak a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói egy kiskunhalasi családi házban. A Nemzeti Védelmi Szolgálat kezdeményezett nyomozást, miután olyan információ jutott a birtokukba, hogy az ott élő férfi kábítószert árul, illetve termeszti a marihuánát.
A disznóólban termesztette a marihuánát
A rendőrök a kutatáskor többek között a tanyához tartozó, vadkenderek termesztéshez kialakított disznóólban 8 tő vadkendert és növényi anyagmaradványokat is találtak.
Az eljárás során a kereskedő legnagyobb törzsvásárlóját is beazonosították a nyomozók. A soltvadkerti vevőt otthonában fogták el, és a kutatáskor a korábban megvásárolt marihuánát is megtalálták és lefoglalták.
A kiskunhalasi férfit kábítószer-kereskedelem bűntett miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A vásárlóval szemben kábítószer birtoklása miatt indult büntetőeljárás – írja a police.hu.
Négyen haltak meg a pusztító lángokban, borzalmas tragédiákat okozott a háztűz – fotók
97 éves Mickey egér – így lett egy csibész kis figura a gyerekkorunk örök hőse