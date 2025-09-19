Disznóólban termesztette a vadkendert a halasi díler – fotók

Szeptember 15-én rajtaütést tartottak a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói egy kiskunhalasi családi házban. A Nemzeti Védelmi Szolgálat kezdeményezett nyomozást, miután olyan információ jutott a birtokukba, hogy az ott élő férfi kábítószert árul, illetve termeszti a marihuánát.

Marihuánát termesztett otthonában a halasi férfi

Fotó: police.hu

A disznóólban termesztette a marihuánát

A rendőrök a kutatáskor többek között a tanyához tartozó, vadkenderek termesztéshez kialakított disznóólban 8 tő vadkendert és növényi anyagmaradványokat is találtak.

Az eljárás során a kereskedő legnagyobb törzsvásárlóját is beazonosították a nyomozók. A soltvadkerti vevőt otthonában fogták el, és a kutatáskor a korábban megvásárolt marihuánát is megtalálták és lefoglalták.

8 tő vadkendert találtak a rendőrök

Fotó: police.hu

A kiskunhalasi férfit kábítószer-kereskedelem bűntett miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A vásárlóval szemben kábítószer birtoklása miatt indult büntetőeljárás – írja a police.hu.