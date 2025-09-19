szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

2 órája

Disznóólban termesztette a vadkendert a halasi díler – fotók

Címkék#vadkender#Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság#bűnügy#drogdíler

Lecsapott a rendőrség a drogdílerre Kiskunhalason, a soltvadkerti törzsvásárlót is elfogták.

Baon.hu

Szeptember 15-én rajtaütést tartottak a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói egy kiskunhalasi családi házban. A Nemzeti Védelmi Szolgálat kezdeményezett nyomozást, miután olyan információ jutott a birtokukba, hogy az ott élő férfi kábítószert árul, illetve termeszti a marihuánát.

marihuánát termesztett, elfogták a rendőrök a halasi férfit,
Marihuánát termesztett otthonában a halasi férfi
Fotó: police.hu

A disznóólban termesztette a marihuánát

A rendőrök a kutatáskor többek között a tanyához tartozó, vadkenderek termesztéshez kialakított disznóólban 8 tő vadkendert és növényi anyagmaradványokat is találtak.

Az eljárás során a kereskedő legnagyobb törzsvásárlóját is beazonosították a nyomozók. A soltvadkerti vevőt otthonában fogták el, és a kutatáskor a korábban megvásárolt marihuánát is megtalálták és lefoglalták.

vadkendert találtak a rendőrök, Kiskunhalason razziáztak,
8 tő vadkendert találtak a rendőrök
Fotó: police.hu

A kiskunhalasi férfit kábítószer-kereskedelem bűntett miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A vásárlóval szemben kábítószer birtoklása miatt indult büntetőeljárás – írja a police.hu.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu