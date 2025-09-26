szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűntett

1 órája

Brutális támadás kétezer forintért, vascsővel és viperával estek neki egy férfinek

Címkék#támadás#önbíráskodás#bűnügy

Különleges kötődést érezhettek a támadók azon kétezer forint iránt, amit mindenáron vissza szerettek volna kapni. Brutális módszert választottak a pénz behajtására, de megkapják méltó büntetésüket.

Brockmeyer Sophie Isabella

A rendőrség tájékoztatása szerint egy szemtanú szeptember 25-én értesítette a hatóságokat, hogy egy férfit megtámadtak Kecskeméten, táskáját pedig elvették. Később kiderült, hogy a bántalmazó két férfi brutális fegyvereket – egy ólmosbotot (viperát), és egy vascsövet – használt 2000 forint behajtáshoz. 

elfogták a rendőrök a vascsővel önbíráskodó kecskemétieket,
Vascsővel és viperával estek neki egy férfinek Kecskeméten
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A rendőrök a helyszínen egy kocsira lettek figyelmesek, amiben két támadó volt a táskával együtt és két másik személy. A Kecskeméti Járásbíróság ezután körözést adott ki az önbíráskodó bűnözők ellen. Tettüket nem úszták meg szárazon, hiszen a rendőrség rövidesen elkapta őket, majd felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntette miatt vették őrizetbe a 28 és a 34 éves férfit, és kezdeményezték letartóztatásukat is – olvasható a rendőrség közleményében

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu