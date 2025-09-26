Brutális támadás kétezer forintért, vascsővel és viperával estek neki egy férfinek

A rendőrség tájékoztatása szerint egy szemtanú szeptember 25-én értesítette a hatóságokat, hogy egy férfit megtámadtak Kecskeméten, táskáját pedig elvették. Később kiderült, hogy a bántalmazó két férfi brutális fegyvereket – egy ólmosbotot (viperát), és egy vascsövet – használt 2000 forint behajtáshoz.

Vascsővel és viperával estek neki egy férfinek Kecskeméten

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A rendőrök a helyszínen egy kocsira lettek figyelmesek, amiben két támadó volt a táskával együtt és két másik személy. A Kecskeméti Járásbíróság ezután körözést adott ki az önbíráskodó bűnözők ellen. Tettüket nem úszták meg szárazon, hiszen a rendőrség rövidesen elkapta őket, majd felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntette miatt vették őrizetbe a 28 és a 34 éves férfit, és kezdeményezték letartóztatásukat is – olvasható a rendőrség közleményében.