Házról házra járt a betörő, zsákmányolt, amit csak tudott – egy lakó vetett véget a fosztogatásnak

A rendőrség tájékoztatása szerint Kecskemét több szegletét is körbejárta az a 32 éves férfi, akit végül a napokban sikerült elfogni. Mindent elvitt, amit hasznosnak látott, egyik otthont sem kímélte.

Házról házra járt a kecskeméti betörő

Forrás: police.hu

A választékos betörő a vízszívót, kerékpárt és gázpalackot is elvitte

Az elmúlt napokban több családi házba is eljutott a betörő, aki mindent elvitt, amit csak észrevett, hasznosnak talált. Abból az otthonból azonban üres kézzel kellett távoznia, ahol a kerítés lefeszítése után kerékpárt, vízszívó motort, fagyasztott élelmiszert és gázpalackot készített össze, de a tulajdonos megzavarta, így üres kézzel iszkolt el.

Néhány órával később egy másik ház udvarába mászott be, ahol a nyitott kamrából fagyasztott húsokat és egy kerékpárt akart elvinni. A ház lakója azonban figyelmes lett a nagy munkálatokra, és hősiesen feltartóztatta a bűnözőt, akit így a rendőrök el is tudtak kapni.

A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsított nagyon is tapasztalt volt már ebben a szakmában. Egy pékség elől kerékpárt lopott, valamint két másik házba is betört, ahonnan szerszámokat, láncfűrészt, gázpalackot és más használati tárgyakat vitt, vagy próbált meg elvinni.

A férfit őrizetbe vették, és a nyomozók kezdeményezték letartóztatását.