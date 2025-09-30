Villanyoszlopnak rohant egy autó, egy közeli épületben lévő embert is veszélybe sodort az ütközés

Személyautó ütközött villanyoszlopnak Kecskemét külterületén, a Kiskőrösi úton, a Ballószög tanya közelében kedden délelőtt. Az ütközés következtében a villanyoszlop megdőlt, egy épületet veszélyeztetett, amelyben egy ember tartózkodott. A gépjármű áramtalanítását, amelyben csak a vezető utazott, a kecskeméti hivatásos tűzoltók végezték. Az autó utasa saját erejéből kiszállt, és az épületben tartózkodó ember is biztonságban kijutott. A tűzoltók a sérült járművet levontatták az útról. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani – közölte a katasztrófavédelem.

Villanyoszlopnak ütközött egy autó Kecskeméten

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció