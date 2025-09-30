szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

3 órája

Villanyoszlopnak rohant egy autó, egy közeli épületben lévő embert is veszélybe sodort az ütközés

Címkék#tűzoltó#baleset#katasztrófavédelem#rendőrség

A kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez.

Várkonyi Rozália

Személyautó ütközött villanyoszlopnak Kecskemét külterületén, a Kiskőrösi úton, a Ballószög tanya közelében kedden délelőtt. Az ütközés következtében a villanyoszlop megdőlt, egy épületet veszélyeztetett, amelyben egy ember tartózkodott. A gépjármű áramtalanítását, amelyben csak a vezető utazott, a kecskeméti hivatásos tűzoltók végezték. Az autó utasa saját erejéből kiszállt, és az épületben tartózkodó ember is biztonságban kijutott. A tűzoltók a sérült járművet levontatták az útról. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani – közölte a katasztrófavédelem.

rendőrök helyszínelnek egy balesetnél
Villanyoszlopnak ütközött egy autó Kecskeméten
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu