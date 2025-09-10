Kamion hajtott parkoló autók közé Baján, egy tűzcsapot is kidöntött – képekkel, videóval

Szerdán háromnegyed kilenc tájban, Baján az Arany János utcán egy kamion letért az útról egy parkolóba hajtott, ahol több járműnek nekiütközött, majd egy villanyszekrényt és egy tűzcsapot kidöntve fának ütközött.

Kamion hajtott parkoló autók közé Baján, egy tűzcsapot is kidöntött

Fotó: Pozsgai Ákos

Helyszíni információink szerint a kamion vezetője feltehetően rosszul lett, ezért történhetett a baleset. A bajai tűzoltókat a Petőfi-szigeten egy szimulációs gyakorlat helyszínéről riasztották a balesethez, ahova a mentők is perceken belül kiérkeztek. Úgy tudjuk, hogy a kamion vezetőjének leesett a vércukra, kisegítették a vezetőfülkéből, jelenleg mentőautóban ápolták, majd kórházba szállították.