2 órája
Kamion hajtott parkoló autók közé Baján, egy tűzcsapot is kidöntött – képekkel, videóval
Súlyos közlekedési baleset történt szerda reggel Baján. Egy kamion lesodródott az útról, parkolóba hajtott és kidöntött egy tűzcsapot.
Szerdán háromnegyed kilenc tájban, Baján az Arany János utcán egy kamion letért az útról egy parkolóba hajtott, ahol több járműnek nekiütközött, majd egy villanyszekrényt és egy tűzcsapot kidöntve fának ütközött.
Helyszíni információink szerint a kamion vezetője feltehetően rosszul lett, ezért történhetett a baleset. A bajai tűzoltókat a Petőfi-szigeten egy szimulációs gyakorlat helyszínéről riasztották a balesethez, ahova a mentők is perceken belül kiérkeztek. Úgy tudjuk, hogy a kamion vezetőjének leesett a vércukra, kisegítették a vezetőfülkéből, jelenleg mentőautóban ápolták, majd kórházba szállították.
Kamion döntött ki egy tűzcsapot BajánFotók: Pozsgai Ákos
A helyszínt rendőrök közterület-felügyelőkkel közösen biztosítják, mert a tűzcsapból kiáramló víz a villanyszekrény helyét is elérte, ezért fenn áll az áramütés veszélye. A gyalogosokat és kerékpárosokat elterelik a közelből, nehogy valakit baleset érjen, közben a Bajavíz Kft. szolgáltató munkatársai is megérkeztek a helyszínre, akiknek sikerült elzárni a tűzcsapot, amiből ömlött a víz.
A rendőrség kéri, hogy aki teheti, kerülje el a forgalmas Arany János utcát, amit félpályán lezártak a hatóságok.