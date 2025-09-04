1 órája
Súlyos baleset Bugacnál, kamion és személyautó ütközött
Szerdán kerítésnek ütközött autóhoz és kigyulladt szelektív hulladékgyűjtőhöz is riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskunban.
Kerítésnek ütközött egy személyautó szerda reggel Kecskeméten, a Csíksomlyói utcában. A balesetben egy ember megsérült. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek.
Kamion és személyautó ütközött össze szerda délelőtt Bugac külterületén. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók az autó vezetőjét kiemelték a roncsból, majd átadták a mentőknek.
Szelektív hulladékgyűjtő égett szerdáról csütörtökre virradóra Baján, a Kolozsvár utcában. A bajai hivatásos tűzoltóknak egy vízsugárral sikerült megfékezni a lángokat.
Szerdán további két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez – közölte a katasztrófavédelem.
