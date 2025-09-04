szeptember 4., csütörtök

Katasztrófavédelem

Súlyos baleset Bugacnál, kamion és személyautó ütközött

Címkék#tűzeset#baleset#katasztrófavédelem#összefoglaló

Szerdán kerítésnek ütközött autóhoz és kigyulladt szelektív hulladékgyűjtőhöz is riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskunban.

Kerítésnek ütközött egy személyautó szerda reggel Kecskeméten, a Csíksomlyói utcában. A balesetben egy ember megsérült. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek.

katasztrófavédelmi összefoglaló
Szerdán több baleset és tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak Bács-Kiskunban
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kamion és személyautó ütközött össze szerda délelőtt Bugac külterületén. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók az autó vezetőjét kiemelték a roncsból, majd átadták a mentőknek. 

Szelektív hulladékgyűjtő égett szerdáról csütörtökre virradóra Baján, a Kolozsvár utcában. A bajai hivatásos tűzoltóknak egy vízsugárral sikerült megfékezni a lángokat.

Szerdán további két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez – közölte a katasztrófavédelem.

 

 

 

