Súlyos baleset Bugacnál, kamion és személyautó ütközött

Kerítésnek ütközött egy személyautó szerda reggel Kecskeméten, a Csíksomlyói utcában. A balesetben egy ember megsérült. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek.

Szerdán több baleset és tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak Bács-Kiskunban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kamion és személyautó ütközött össze szerda délelőtt Bugac külterületén. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók az autó vezetőjét kiemelték a roncsból, majd átadták a mentőknek.

Szelektív hulladékgyűjtő égett szerdáról csütörtökre virradóra Baján, a Kolozsvár utcában. A bajai hivatásos tűzoltóknak egy vízsugárral sikerült megfékezni a lángokat.

Szerdán további két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez – közölte a katasztrófavédelem.