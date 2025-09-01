Katasztrófavédelem
Az ütközés erejétől felborult a traktor, mentő is érkezett a helyszínre
Egy traktor és egy személykocsi ütközött össze Nemesnádudvar és Érsekhalma között hétfő délután.
Összeütközött egy személyautó és egy traktor az 54-es főút 84-es kilométerénél. A mezőgazdasági jármű fel is borult. A Nemesnádudvar és Érsekhalma között történt balesethez a bajai hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett. Az 54-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.
