Csúnyán összetört az autó, a traktor az árokba borult, így nézett ki a helyszín a baleset után

Mint arról korábban beszámoltunk, egy traktor és egy autó ütközött össze Nemesnádudvar és Érsekhalma között hétfő délután.

A balesetben az autó csúnyán összetört

Fotó: Pozsgai Ákos

A balesetben a traktor felborult. A Nemesnádudvar és Érsekhalma között történt balesethez a bajai hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett. Az 54-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.