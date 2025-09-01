1 órája
Csúnyán összetört az autó, a traktor az árokba borult, így nézett ki a helyszín a baleset után
A Nemesnádudvar és Érsekhalma között történt balesethez a bajai hivatásos tűzoltókat riasztották és mentő is érkezett a helyszínre.
Mint arról korábban beszámoltunk, egy traktor és egy autó ütközött össze Nemesnádudvar és Érsekhalma között hétfő délután.
A balesetben a traktor felborult. A Nemesnádudvar és Érsekhalma között történt balesethez a bajai hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett. Az 54-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.
Baleset Nemesnádudvar közelébenFotók: Pozsgai Ákos
Információink szerint a balesetben ketten sérültek meg, akikhez mentőhelikopter és mentőautó is érkezett, azonban mentőautóval szállították őket kórházba. Úgy tudjuk, hogy a baleset egy kanyarban történt, a traktor és az autó egymással szemben közlekedett.