Kanyarban előzött az autós, félfrontálisan ütközött a szemből érkező kamionnal – fotók, videó

A személyautóban egy idős házaspár utazott, a férj vezetett, Bócsáról kiérve Soltvadkert felé tartottak, amikor az első jobbra ívelő kanyar előtt előzni kezdte az előtte haladó kamiont. Az előzést azonban már nem tudta befejezni, mert a kanyarba érve szemből egy másik kamion érkezett. A szerb kamion vezetője, hogy elkerülje az ütközést, lehúzódott az út menti padkára, ahol félig az árokba is lehajtott, a balesetet azonban így sem sikerült megelőzni.

Ketten sérültek a bócsai balesetben

Fotó: Pozsgai Ákos

A balesetet okozó autó az árokba hajtott

A személyautó félfrontálisan neki csapódott a kamion bal oldalának, ahol az egyik hátsó keréknek ütközött, majd leszakította a jármű hátsó felnijét. Az autó az ütközést követően az árokba hajtott, majd átpördült.

A tragédiát minden bizonnyal a kamionsofőr lélekjelenlétének köszönhető gyors reagálásának, valamint annak köszönhetően sikerült elkerülni, hogy az idős házaspár használta a biztonsági övet, ami megvédte őket a becsapódáskor.