8 órája
Kanyarban előzött az autós, félfrontálisan ütközött a szemből érkező kamionnal – fotók, videó
Kamionnal ütközött egy személyautó kedden az esti órákban az 54-es főúton Bócsa közelében. A durva baleset során egy idős házaspár sérült meg, őket a mentők a helyszíni ellátás után a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították.
A személyautóban egy idős házaspár utazott, a férj vezetett, Bócsáról kiérve Soltvadkert felé tartottak, amikor az első jobbra ívelő kanyar előtt előzni kezdte az előtte haladó kamiont. Az előzést azonban már nem tudta befejezni, mert a kanyarba érve szemből egy másik kamion érkezett. A szerb kamion vezetője, hogy elkerülje az ütközést, lehúzódott az út menti padkára, ahol félig az árokba is lehajtott, a balesetet azonban így sem sikerült megelőzni.
A balesetet okozó autó az árokba hajtott
A személyautó félfrontálisan neki csapódott a kamion bal oldalának, ahol az egyik hátsó keréknek ütközött, majd leszakította a jármű hátsó felnijét. Az autó az ütközést követően az árokba hajtott, majd átpördült.
A tragédiát minden bizonnyal a kamionsofőr lélekjelenlétének köszönhető gyors reagálásának, valamint annak köszönhetően sikerült elkerülni, hogy az idős házaspár használta a biztonsági övet, ami megvédte őket a becsapódáskor.
Baleset történt BócsánálFotók: Pozsgai Ákos
Ketten sérültek meg
Információink szerint a kamionsofőr nem sérült meg az ütközés során, az autóban utazó két embert azonban úgy tudjuk, hogy a mentők súlyos sérülésekkel szállították a kiskunhalasi kórház traumatológiai osztályára.
A baleset miatt félpályás útzár volt az 54-es főúton a késő éjszakába nyúlóan a helyszínelés és a műszaki mentés miatt. A baleset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják.
