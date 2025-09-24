szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

1 órája

Kanyarban előzött az autós, félfrontálisan ütközött a szemből érkező kamionnal – fotók, videó

Címkék#baon videó#baleset#kamionbaleset

Kamionnal ütközött egy személyautó kedden az esti órákban az 54-es főúton Bócsa közelében. A durva baleset során egy idős házaspár sérült meg, őket a mentők a helyszíni ellátás után a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították.

Pozsgai Ákos

A személyautóban egy idős házaspár utazott, a férj vezetett, Bócsáról kiérve Soltvadkert felé tartottak, amikor az első jobbra ívelő kanyar előtt előzni kezdte az előtte haladó kamiont. Az előzést azonban már nem tudta befejezni, mert a kanyarba érve szemből egy másik kamion érkezett. A szerb kamion vezetője, hogy elkerülje az ütközést, lehúzódott az út menti padkára, ahol félig az árokba is lehajtott, a balesetet azonban így sem sikerült megelőzni. 

baleset Bócsán, kanyarban előzött az idős sofőr,
Ketten sérültek a bócsai balesetben
Fotó: Pozsgai Ákos

A balesetet okozó autó az árokba hajtott

A személyautó félfrontálisan neki csapódott a kamion bal oldalának, ahol az egyik hátsó keréknek ütközött, majd leszakította a jármű hátsó felnijét. Az autó az ütközést követően az árokba hajtott, majd átpördült.

A tragédiát minden bizonnyal a kamionsofőr lélekjelenlétének köszönhető gyors reagálásának, valamint annak köszönhetően sikerült elkerülni, hogy az idős házaspár használta a biztonsági övet, ami megvédte őket a becsapódáskor.

Baleset történt Bócsánál

Fotók: Pozsgai Ákos

Ketten sérültek meg

Információink szerint a kamionsofőr nem sérült meg az ütközés során, az autóban utazó két embert azonban úgy tudjuk, hogy a mentők súlyos sérülésekkel szállították a kiskunhalasi kórház traumatológiai osztályára.

A baleset miatt félpályás útzár volt az 54-es főúton a késő éjszakába nyúlóan a helyszínelés és a műszaki mentés miatt. A baleset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu