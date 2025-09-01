Házaspár szenvedett súlyos balesetet, a férj a helyszínen életét vesztette – fotók, videó

Helyszíni információink szerint a mélykút-öregmajori benzinkút felől hajtott az 55-ös főútra a személyautó vezetője, amikor a balról érkező teherautóval összeütközött. A baleset következtében a személyautó az árokba sodródott.

Halálos baleset történt hétfő délelőtt az 55-ös főúton

Fotó: Pozsgai Ákos

Információink szerint az autóban egy házaspár utazott. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A feleségét a helyszíni ellátás után mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A tehergépkocsi vezetője úgy tudjuk, nem sérült meg a balesetben.

Az elhunytat már elszállították a helyszínről.