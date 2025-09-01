szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulók
Tragédia

3 órája

Házaspár szenvedett súlyos balesetet, a férj a helyszínen életét vesztette – fotók, videó

Címkék#baon videó#baleset#mentőhelikopter#halálos baleset

Szörnyű tragédia történt hétfőn reggel az 55-ös főúton. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, azonban egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

Pozsgai Ákos

Helyszíni információink szerint a mélykút-öregmajori benzinkút felől hajtott az 55-ös főútra a személyautó vezetője, amikor a balról érkező teherautóval összeütközött. A baleset következtében a személyautó az árokba sodródott.

halálos baleset az 55-ös főúton
Halálos baleset történt hétfő délelőtt az 55-ös főúton
Fotó: Pozsgai Ákos

Halálos baleset az 55-ös főúton

Információink szerint az autóban egy házaspár utazott. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A feleségét a helyszíni ellátás után mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A tehergépkocsi vezetője úgy tudjuk, nem sérült meg a balesetben. 

Az elhunytat már elszállították a helyszínről. 

Tragédia az 55-ös főúton

Fotók: Pozsgai Ákos

Az összetört személyautót a jánoshalmi önkormányzati és a mélykúti önkéntes tűzoltók kihúzták az árokból. A meghibásodott teherautót levezették az út közepéről. 

A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja. A helyszínelés és a műszaki mentés nem sokkal ezelőtt ért véget. 

 

