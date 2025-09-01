3 órája
Házaspár szenvedett súlyos balesetet, a férj a helyszínen életét vesztette – fotók, videó
Szörnyű tragédia történt hétfőn reggel az 55-ös főúton. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, azonban egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem tudták megmenteni.
Helyszíni információink szerint a mélykút-öregmajori benzinkút felől hajtott az 55-ös főútra a személyautó vezetője, amikor a balról érkező teherautóval összeütközött. A baleset következtében a személyautó az árokba sodródott.
Halálos baleset az 55-ös főúton
Információink szerint az autóban egy házaspár utazott. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A feleségét a helyszíni ellátás után mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A tehergépkocsi vezetője úgy tudjuk, nem sérült meg a balesetben.
Az elhunytat már elszállították a helyszínről.
Tragédia az 55-ös főútonFotók: Pozsgai Ákos
Az összetört személyautót a jánoshalmi önkormányzati és a mélykúti önkéntes tűzoltók kihúzták az árokból. A meghibásodott teherautót levezették az út közepéről.
A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja. A helyszínelés és a műszaki mentés nem sokkal ezelőtt ért véget.