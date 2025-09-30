Frontálisan ütközött két gépkocsi az autópályán, káosz és torlódás az M5-ösön – fotó

Egymásba rohant két autó az M5-ös sztráda 85-ös kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon kedd este.

Frontálisan ütközött két gépkocsi az autópályán, káosz és torlódás az M5-ösön

Forrás: Olvasói fotó

A terelésben történt frontális balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanította a járműveket. A két gépkocsiban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett szakaszon a forgalom félpályán, rendőri irányítás mellett halad – írja a katasztrófavédelem.

Az Útinform tájékoztatása szerint a forgalom egy-egy sávon halad az M5-ös autópályán, mindkét irányban lassulásra, torlódásra kell számítani.