Karambol
37 perce
Durva baleset történt az M5-ösön, hét ember a kisbuszba szorult
Autószállító trélert vontató kisbusz és egy kamion ütközött az M5-ösön.
Egymásnak ütközött egy autószállító trélert vontató kisbusz és egy kamion az M5-ös ajtópálya Szeged felé vezető oldalán, Lajosmizse közelében, a 67. és a 68. kilométer között szerda délután. Az egyik járműbe beszorult hét ember. Őket feszítővágóval szabadítják ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos és lajosmizsei önkormányzati tűzoltók. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.
